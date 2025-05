Bojovník Roglič končí na Giru. Do etapy nastoupil, během ní ale závod přeci jen opustil

Spekulovalo se o tom už během volného pondělí. Nastoupí Primož Roglič do 16. etapy, nebo se s letošním Giro d´Italia, v němž byl jedním z hlavních favoritů, rozloučí? Nakonec platí obojí. V úterý na deštivém startu náročné horské etapy sice stál, ale v průběhu druhého stoupání nasedl do auta sportovních ředitelů a ze závodu odstoupil. Na vině byl i další pád.

Je to další smutná zpráva ze 108. ročníku Giro d´Italia. Primož Roglič, před startem celého závodu asi největší favorit, tuto Grand Tour až do Říma nedojede. V jeho případě se hodně řešilo, zda vůbec nastoupí do úterní etapy. Už v neděli se totiž nechal slyšet jeden ze sportovních ředitelů Red Bull-Bora-hansgrohe, že slovinský vítěz Gira z roku 2023 jede ve velkých bolestech způsobených třemi pády.

„Jeho zdraví je na prvním místě, takže když rozhodnou lékaři a Primož, že to nejde, tak odstoupí,“ prohlásil Christian Pömer v neděli večer.

Během volného dne si ale Roglič odpočinul, a jak bývá jeho zvykem nic jen tak nevzdávat, do 16. etapy nastoupil.

„V neděli hodně trpěl, ale v pondělí si fyzicky i mentálně odpočinul, je čerstvější a je na tom o dost lépe,“ hlásil další direktor Red Bullu Patxi Vila.

Jenže během etapy nakonec přeci jen k očekávanému kroku došlo. Bylo to po dalším pádu, v němž se slovinský závodník octnul, tentokrát i s Richardem Carapazem, 94 kilometrů před cílem.

Roglič do té doby skončil na zemi ve štěrkové etapě do Sieny, poté při průzkumu trati časovky a v sobotu v etapě s cílem v jeho rodném Slovinsku. Při tom utrpěl nespecifikovaná zranění, jenž byly na vině jeho nedělní velké ztráty 1:30 minuty na ostatní favority celkového pořadí. Do úterní etapy tak nastupoval z desáté příčky se ztrátou 3:58 minuty na Isaaca del Tora. Jeho ambice na vítězství vzaly za své.

„Ještě bych potřeboval trochu času, abych pořádně zregeneroval. Rozhodně nejsem stoprocentní. Tím pádem je jasné, že o pódium už bojovat nemůžu, ale zkusím jet dál,“ hlásil Roglič před startem 16. etapy. Během ní i tuto snahu vzdal.