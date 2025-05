Senzační Yatesova odveta na Finestre: kde v roce 2018 vybouchl, teď Giro vykradl Del Torovi

Když v roce 2018 projížděl cílem podobné etapy, byl hodně zklamaným a poraženým mužem. Simon Yates tehdy dojel do cíle 38 minut za Chrisem Froomem, jenž ho po parádním nástupu na Colle delle Finestre vysvlékl v 19. etapě Giro d´Italia z růžového dresu.

V sobotu se ale už na posledním kilometru mohlo jedno z britských cyklistických dvojčat usmívat, což u něj až tak často k vidění nebývá. Naopak v týmu jeho bratra Adama UAE Emirates zavládl velký smutek.

Jak se tedy naprosto strhující a přelomová etapa 108. ročníku italské Grand Tour odehrála?

Denní únik se vytvořil ještě na rovině v jejím úvodu, v průběhu dne navyšoval náskok, třeba 137 kilometrů před cílem to bylo osm minut. Nebylo v něm ale příliš mnoho špičkových vrchařů. Z těch nejlepších to byli třeba Pello Bilbao, Carlos Verona, Jefferson Cepeda, Chris Harper nebo Chris Hamilton. Co se však později ukázalo jako klíčové, bylo, že zde figuroval opět i Wout van Aert.

V hlavní skupině byl jasný záměr týmu EF Education-EasyPost, který nastolil rychlejší tempo, aby den pořádně znepříjemnil pomocníkům Isaaca del Tora, na kterého v předchozích horských etapách útočil jejich lídr Richard Carapaz.

Do Finestre najel únik s náskokem 10:15 minuty, což jezdcům v této skupině dávalo už slušnou naději. Současně je ale čekala minimálně hodina výjezdu, jeho druhá polovina navíc vedla po nezpevněném povrchu. Čelní skupina ale výrazně zchudla, z původních 31 závodníků v ní zůstalo v úvodu výjezdu na Finestre jen 11 borců.

V hlavním poli to při nájezdu do Finestre opět rozjeli závodníci z Carapazovy stáje.

Mezi tím už i jezdci z úniku pocítili, že je třeba pokusit se o rozhodující útok co nejdřív. To provedl Chris Harper z celku Jayco AlUla, kterého se chytil Alessandro Verre.

Náročný den režiséra TV přenosu

Tempo v hlavním poli způsobilo, že Del Torro začal přicházet o své pomocníky, což byl ostatně hlavní úmysl americké stáje. Zatímco do stoupání najížděli EF ve čtyřech, během prvních kilometrů rozjeli takové tempo, že si postupně vystoupili a jel už pouze sám Carapaz, kterého se musel chytit muž v růžovém. Nějaké síly mu to sice vzalo, ale poměrně rychle si Mexičan za Carapaze dojel.

Vzadu se snažili Derek Gee, Simon Yates, ale záhy nabrali ztrátu 20 sekund. Brzy se zvedl Yates, který tentokrát vypadal, že má mnohem víc sil než před sedmi lety, kdy na něj zaútočil Chris Froome, a Yates nakonec ztratil v této etapě 38 minut a především růžový dres.

Tentokrát se Britovi ale dařilo mnohem lépe a brzy Carapaze s Del Torem dostihl. Netrvalo dlouho a Yates v dresu Visma-Lease a Bike v této skupině zkusil útok. Del Toro příliš nereagoval, ale i tak nebyl atak úspěšný.

Proto po chvíli přišel další Yatesův útok, ale Carapaz i tentokrát hned přijel na jeho zadní kolo a hned také vyzkoušel, jestli Del Torovi nedochází síly. Vysoký muž v růžovém dresu ale vše bez problémů dojížděl. I když následovaly další a další nástupy jeho hlavních vyzyvatelů. V tu chvíli do cíle zbývalo něco okolo 40 kilometrů.

Při dalším útoku Yatese už Carapaz nereagoval, snažil se k tomuto kroku přinutit Del Tora, ale ten výzvu nepřijal. Tyhle dva zatím dojel Gee, který se pustil do stíhání Yatese, jehož chtěl vyšoupnout z pódia tohoto ročníku Giro d´Italia.

Další Carapazovy útoky snižovaly i náskok čela závodu, pořád ale dvojice vepředu mohla doufat v etapový triumf.

Na šotolinu ve druhé polovině Finestre přijížděl z favoritů první Yates, jenž postupně navyšoval náskok a dokonce se virtuálně oblékl do růžového. Navíc před ním byl stále z denního úniku Wout van Aert.

„V okamžiku, kdy jsem se dostal do úniku, jsem věděl, že mám šanci se dostat přes Finestre, a jsem rád, že jsem mohl ukázat svou sílu a pak ještě pomoct Simonovi,“ komentoval Belgičan své počínání v etapě.

Carapaz chystal další útoky, Del Toro se připravoval na další reakce na ně. Pro fanoušky to díky tomu byla parádní podívaná, pro režiséra televizního přenosu náročný den, protože na úplném čele se sváděl boj o etapu, zatímco o pár kilometrů dál se odehrávaly velké souboje mezi zájemci o celkovou výhru.

Neustálé Yatesovo navyšování náskoku vedlo k tomu, že začal tempo udávat už i Del Toro.

Přes vrchol Finestre ve výšce 2178 metrů přejel jako první Harper, jenž tady měl náskok na Yatese přes pět minut a do cíle mu zbývalo 27 kilometrů včetně závěrečného výjezdu do Sestriére.

Finestre Yates zdolal s výhodou 1:40 minuty na růžový dres. Del Toro stále čekal, zda ho zezadu dojedou jeho týmoví kolegové a pomůžou mu smazat 19 sekund, o které v tu chvíli Simon Yates virtuálně Giro vedl.

Carapaz: Možná můžeme být nejsilnější, ale nebyli jsme nejchytřejší

V klesání z Finestre ale naopak dojel Yates Van Aerta, což byl zásadní moment a také taktický tah celku Visma-Lease a Bike. Ve sjezdu totiž manko Del Tora v celkovém pořadí narostlo na tři čtvrtě minuty, na rovině před nájezdem do závěrečného stoupání to bylo dokonce ještě o minutu víc. V tu chvíli, když se Del Torovi nepodařilo přesvědčit ke spolupráci Carapaze, bylo vidět, že Mexičan složil zbraně. Sice k němu dojeli Rafal Majka, Brandon McNulty a Adam Yates, ale bylo příliš pozdě.

„V něco takového jsme doufali, ale nemysleli jsme si, že to bude možné. Měli jsme plán s někým v úniku, měli jsme štěstí, že ten byl velký a Wout mohl šetřit do Finestre. Simon o téhle etapě mluvil už v zimě, chtěl odvetu za rok 2018, byl na to ohromně motivovaný,“ vyprávěl Eurosportu Marc Reef, sportovní ředitel Visma-Lease a Bike.

„Je to neuvěřitelné. Myslím, že jsme o tom ráno vlastně ani úplně neuvažovali. Bylo to strašně odvážné úsilí vyrazit takhle daleko před cílem. Mně se ale moc líbí, když se závodí o vítězství, takže před Simonem smekám,“ doplnil ještě Van Aert.

Posledních šest kilometrů etapy už musel Yates absolvovat sám, ale vypadal, že mu zprávy od sportovních ředitelů vlily další energii do nohou a upaloval do cíle pro růžový dres. Stejně jako před ním Harper, jenž si zase dojel pro etapovou výhru.

„V okamžiku, kdy jsem viděl trasu, jsem měl v hlavě, že se pokusím něco předvést přes Finestre, abych uzavřel tuhle kapitolu. A teď neumím popsat pocity. Celý závod jsem se cítil dobře, ale současně mi vadilo, že nemám prostor ukázat, co ve mně je. Ale dneska jsem si ten prostor vytvořil,“ líčil pak se slzami v očích Yates.

Britský cyklista si sice v pátek trochu postěžoval na týmové kolegy, že s ním nebyli v rozhodujících chvílích 19. etapy. Už v růžovém trikotu jim všem ale poděkoval a také přiznal: „Pochyboval jsem, jestli jsem toho schopný, ale tým mi dal neskutečnou podporu.“

Poklonu vítězi vysekl Carapaz, který ale působil dost naštvaně. „Možná můžeme být nejsilnější, ale nebyli jsme nejchytřejší,“ pronesl Ekvádorec.

Letošní Giro je tedy rozhodnuté. Tam, kde před sedmi lety přišla pro Simona Yatese malá sportovní tragédie, teď předvedl velkou cyklistickou loupež za bílého dne a odveze si domů vysněný maglia rosa. Nedělní etapu do Říma se závěrem pro sprintery už si v něm bude jen užívat.

Výsledky cyklistického etapového závodu Giro d'Italia

1. Harper (Austr./Jayco-AlUla) 5:27:29, 2, Verre (It./Arkéa-B&B Hotels) -1:49, 3. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) -1:57, 4. Garofoli (It./Soudal-Quick Step) -3:52, 5. Rochas (Fr./Groupama-FDJ) -3:57, 6. Marcellusi (It./VF Group-Bardiani CSF-Faizané) -4:31, ...83. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -33:41, 116. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -38:47.

Průběžné pořadí: 1. S. Yates 79:18:42, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates) -3:56, 3. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:43, 4. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -6:23, 5. Caruso (It./Bahrain-Victorious) -7:32, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -9:28, ...57. Vacek-2:42:10, 132. Černý-5:24:51.