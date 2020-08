2. etapa Tour ONLINE: Únik pohlcen, bojuje se o žlutý i puntíkatý dres

Hned první etapa ukázala, že Tour de France 2020 bude nadmíru zajímavá. Dnes čeká peloton pokračování se startem i cílem opět v Nice, na trase druhé etapy už ale číhají i dva dost náročné kopce. Klíčovým vrcholem bude průsmyk Col de Turini. „Neumím si představit, že by to tady sprinteři přejeli tak, aby bojovali o vítězství. Naopak by mě nepřekvapil opět Van Aert v laufu, že to ještě přetrpí,“ popisuje etapu Petr Benčík. Druhou etapu Tour de France sledujte od 14:30 online na iSport.cz!