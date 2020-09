Žlutá letka Jumbo-Visma útočí. Jak vypadá tým, co chce svrhnout Ineos?

Tým Jumbo-Visma má na Tour de France ty největší ambice • FOTO: koláž iSport.cz

Poslední roky platila na Tour de France jedna jistota: o etapové výhry se snažilo mnoho týmů, ale tu celkovou si vždy pohlídal tým Ineos, dříve Sky. Teď snad přichází lepší a zajímavější časy. Celou tuto hodně omezenou sezonu je zřetelně viditelná „žlutá letka“ týmu Jumbo-Visma. A to nejen díky výrazným dresům. Zvykejte si na obrázky, kdy peloton, hlavně v kopcích, potáhne třeba i šestice závodníků Jumba. Není se co divit, i oni sami prohlašují, že hodlají smazat nadvládu Ineosu. A kdo že se o to pokouší?