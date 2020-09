Sagan těsně pod stupni vítězů. Lídr se občerstvil a přišel o žlutý trikot

Do žlutého dresu se po zásahu jury oblékne Brit Adam Yates. Alaphilippe dostal penalizaci 20 sekund za to, že převzal bidon 17 kilometrů před cílem. V posledních 20 kilometrech je to však už zakázáno. "Ještě to prověřujeme, ale zdá se, že jsem si vzal lahev tam, kde jsem neměl," řekl francouzský cyklista.

Yates vede s náskokem tří sekund před vítězem pondělní etapy s premiérovým horským dojezdem Primožem Rogličem. Třetí je další Slovinec Tadej Pogačar. Alaphilippe, jenž se do žlutého oblékl po druhé etapě, klesl na 16. příčku.

"Myslím, že takhle ho (žlutý dres) nikdo získat nechce," řekl Adam Yates, jehož maximem na Tour je celkové čtvrté místo z roku 2016. "Byl jsem v autobuse, osprchovaný a čekal, až si dají sprchu ostatní, když někdo zavolal sportovnímu řediteli a řekl mu, že mám jít na pódium," popsal.

Pětadvacetiletý Van Aert, jenž po koronavirové pauze opanoval mimo jiné i slavné klasiky Strade Biance a Milán-San Remo, porazil Bola, kterému závěrečný spurt nejlépe rozjel tým Sunweb. Bennett se díky třetímu místu ujal vedení v bodovací soutěži, o které připravil dnes čtvrtého Slováka Petera Sagana. Do zeleného dresu se oblékne jako první Ir po 31 letech po Seanu Kellym.

Van Aert ukázal nejvíce sil den poté, co v cílovém stoupání čtvrté etapy významně podporoval týmového lídra Rogliče. "V závěru dnes všichni hodně tlačili a bylo to hektické. Věděl jsem, že by mi tahle etapa měla sedět, takže jsem rád, že mi tým dal šanci se o ni pokusit, a že to vyšlo, je fajn," uvedl po druhém etapovém triumfu na Tour v kariéře.

Český cyklista Roman Kreuziger ztratil na 183 kilometrů dlouhé trati z Gap do Privasu přes tři minuty, Jan Hirt bezmála pět minut.

Ve čtvrtek je na programu 191 kilometrů dlouhá kopcovitá etapa z Le Teil do Mont Aigoual a žlutý dres by mohl být znovu v ohrožení. "Nebudu měnit své plány, budu to brát den po dni," řekl Yates, jenž před startem Tour plánoval útočit na etapové vavříny, ne na celkové pořadí.

Cyklistický závod Tour de France - 5. etapa Gap - Privas (183 km):

1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 4:21:22, 2. Bol (Niz./Sunweb), 3. Bennett (Ir./Deceuninck-Quick-Step), 4. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 5. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 6. Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott), 7. Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept), 8. Ewan (Auastr./Lotto-Soudal), 9. Venturini (Fr./AG2R La Mondiale), 10. Hofstetter (Fr./Israel Start-Up Nation), ...105. Kreuziger (ČR/NTT) -3:11, 162. Hirt (ČR/CCC) -4:50.

Průběžné pořadí:

1. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) 22:27:26, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -3, 3. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -7, 4. Martin (Fr./Cofidis) -9, 5. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 6. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma), 7. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic), 8. Chaves (Kol./Mitchelton-Scott), 9. López (Kol./Astana), 10. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) všichni -13, ...122. Hirt -41:51, 126. Kreuziger -44:27.