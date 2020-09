Van Aert slaví druhé etapové vítězství! Sagan se vrací do zeleného trikotu

Belgický cyklista Wout Van Aert získal ve 107. ročníku Tour de France druhé vítězství, dva dny po triumfu v páté etapě vyhrál ve spurtu hlavní skupiny sedmou etapu. Ve žlutém trikotu lídra zůstal před víkendem v Pyrenejích Brit Adam Yates, do zeleného se zpátky obleče slovenský fenomén Peter Sagan.

Pátečních 168 kilometrů z Millau do Lavauru se sice jelo na relativně rovinaté trati, ale boční vítr a tempo jezdců týmu Bora-hansgroghe přispěly k tomu, že se peloton rozdělil a v hlavní čtyřicetičlenné skupině chyběli někteří z favoritů. Největším poraženým dne byl mladý Slovinec Tadej Pogačar, jenž klesl z celkového třetího místa na šestnácté.

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Van Aert potvrdil roli velkého adepta na etapové vítězství a ve spurtu triumfoval. Za ním skončili Nor Edvald Boasson Hagen a Francouz Bryan Coquard.

Druhá skupina s Pogačarem, Mikelem Landou či loňským vítězem Gira d'Italia Richardem Carapazem přijela do cíle s odstupem 1:21 minuty. Byl v ní i Roman Kreuziger, jenž zaznamenal 56. místem svůj nejlepší výsledek na letošní Tour. Druhý Čech Jan Hirt skončil s téměř šestnáctiminutovou ztrátou na předposlední 171. pozici.

V průběžném pořadí vede stále Yates tři sekundy před Slovincem Primožem Rogličem. Nově třetí je po výpadku Pogačara s devítisekundovým mankem domácí Francouz Guillaume Martin.

O víkendu by mohlo dojít ke změnám v celkovém hodnocení po soubojích vrchařů v Pyrenejích. V sobotu čeká na cyklisty z Cazéres-sur-Garonne do Loudenvielle 141 kilometrů přes dvě stoupání první kategorie a jeden výstup nejvyšší kategorie. V neděli je na trase z Pau do Laruns dalších pět vrchařských prémií.

Cyklistický závod Tour de France - 7. etapa Millau - Lavaur (168 km):

1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 3:32:03, 2. Boasson Hagen (Nor./NTT), 3. Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept), 4. Laporte (Fr./Cofidis), 5. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 6. Venturini (Fr./AG2R La Mondiale), 7. Hofstetter (Fr./Israel Start-Up Nation), 8. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 9. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott), 10. Valverde (Šp./Movistar) všichni stejný čas, ...56. Kreuziger (ČR/NTT) -1:21, 171. Hirt (ČR/CCC) -15:54.

Průběžné pořadí: 1. A. Yates 30:36:00, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -3, 3. Martin (Fr./Cofidis) -9, 4. Bernal, 5. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma), 6. Quintana (Arkéa-Samsic), 7. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale), 8. López (Kol./Astana), 9. Pinot (Fr./Groupama-FDJ), 10. Urán (Kol./EF) všichni -13, ...102. Hirt -1:05:40, 106. Kreuziger -1:09:42.