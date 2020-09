Bitva o zelený dres: Nezvyklé! Sagan ho půjčuje i jiným, ale dál si věří

Majitelé žlutého dresu se na letošní Tour vystřídali zatím tři. Na to jsme ale tak nějak zvyklí, o nejcennější trikot se bude bojovat ještě mnohem později. Letos se ale děje něco, co mohlo leckterého cyklistického fanouška lehce znervóznět, hlavně pokud spoléhá na zaběhnuté pořádky. Tedy v tomto případě, že do zeleného trikotu pro lídra bodovací soutěže se záhy oblékne Peter Sagan a už ho nikomu nepůjčí.

Letos je to jinak a cyklistická superstar už musela maillot vert přenechávat dvěma závodníkům. V prvním případě s tím Sagan počítal, ve druhé etapě ho měl jen „půjčený“ od Alexandera Kristoffa, který oblékal žlutý trikot. Pak se ale do čela pořadí této prestižní soutěže dostal už trojnásobný světový šampion a vypadalo to, že bude vše v zaběhnutých kolejích dřívějších let.

Jenže… Irský šampion Sam Bennett v dresu Deceuninck-Quick Step o sobě dal hodně vědět v hromadných dojezdech a Sagana po páté etapě ze zeleného vysvlékl.

Sagan, který není na Tour de France příliš zvyklý jezdit v dresu svého týmu Bora-hansgrohe, se tím však nenechal nijak vyvést z míry. „Bennett je sprinter, takže bude mít v závěrečném týdnu v horách hodně velké potíže. Většina sprinterských prémií byla zatím před kopci, ale už mám vytipované některé etapy, kde budou až za stoupáním a tam bych mohl na soupeře něco získat,“ prozradil už před pátečním startem svou taktiku. A jak bylo vidět, osvědčila se.

Je však jasné, že to i nadále bude velký boj. Hrou, kterou v páteční etapě Bora rozehrála, sice Bennetta odpárala, ten nezískal do soutěže žádný bod. Ale ani Sagan tuto výhodu nevytěžil tak, jak mohl.

Na sprinterské prémii ho předčil Matteo Trentin, který bral 20 bodů, tedy plný počet, druhý Sagan získal 17 bodů. A v závěru pak měl velkou smůlu, kdy v dobře hodnoceném spurtu bral jen 4 body, přičemž vítěz získal 50.

„Měl jsem smůlu, protože se mi zablokoval řetěz. Byl jsem za Van Aertem, ale pak jsem tuto pozici ztratil a všichni šli doleva. Snažil jsem se z toho nevypadnout, ale s někým, nevím s kým, jsem tam měl kolizi a v tu chvíli mi spadl řetěz. Můžu být rád, že jsem tam nespadl,“ vysvětloval Slovák. Před Bennettem tak nyní vede jen o osm bodů a ještě se bude muset snažit. Navíc do těchto bojů mohou stále zasáhnout i další.

Je otázkou, zda nyní zvítězí rychlost nebo zkušenosti. Sagan věří v to druhé. „Zkušenost je samozřejmě důležitá, ale důležité je taky zůstat v klidu, protože Tour je strašně dlouhá a těžká, možná vůbec nejtěžší, co jsem kdy jel. Ale věřím si,“ prozradil. Velké role, kterou sehrají dřívější poznatky, si je vědom i devětadvacetiletý Ir. „Na Tour jsem přijel hlavně kvůli vítězství v etapě, ale myslel jsem trochu i na zelený dres. Ale síla Petera Sagana se ukáže v posledním týdnu, je nejzkušenější.“