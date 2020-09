Cyklistický Mbappé šokuje. Hirschi napotřetí uspěl, radí mu slavný krajan

Jak se nejlépe zviditelnit? No přece na Tour de France, to je každému cyklistovi jasné. A řídí se tím také mladý Švýcar Marc Hirschi (22). Druhé místo, třetí, obstřeloval to slušně, až se ve čtvrtek dočkal. Poučen z předchozích nezdarů, vyčíhl si správnou vzdálenost a místo pro útok a už se hnal sám až do cíle. „Závod nevyhraješ jen nohama, důležité jsou i přehled a chytrost,“ vštěpoval mu už jako malému otec. A závodník, kterému dělá agenta jeho slavný předchůdce Fabian Cancellara, se tím řídil.

Ve výsledcích druhé etapy letošní Tour de France možná mnohé překvapilo jméno na druhé příčce. Marc Hirschi. Kdo že? Mladík, který dokázal spurtovat s Julianem Alalphilippem, ale i dál ukázal, že se nebojí žádné výzvy. V deváté etapě si nedělal žádnou hlavu z velkých jmen v pelotonu a pustil se do samostatného úniku. Jenže 1100 metrů před cílem byl dostižen a opět ve spurtu mu patřilo až třetí místo.

Po posledním dni úvodního bloku byl zklamaný, že to nedotáhl až do úspěšného konce. Ale brzy ho to přešlo a o volném dni už hlásil: „Moje Tour je už teď úspěch, ale úspěch je silně návykový. Chci víc!“ A to ukázal ve čtvrtek. K útoku si zavelel tentokrát později, 28 kilometrů před cílem vyrazil ze skupiny uprchlíků a jeho tempo bylo tak svižné, že mu nikdo další nestačil. V závěrečné desítce kilometrů se sice ještě Alaphilippe pokoušel mladého Švýcara dostihnout, ale marně.

A i když Hirschi věděl, že daleko za ním nikdo není, po nedělní zkušenosti se nechtěl radovat předčasně. „Uvěřil jsem tomu až na závěrečném kilometru. I tak je to neskutečné, dvakrát to bylo tak blízko. Teď jsem v to dlouho nedoufal, protože to bylo tak nejisté. Do posledních stovek metrů jsem šel na plný plyn. Je to nádherné, ani to neumím popsat, nemůžu najít slova,“ rozplýval se.

Je prvním Švýcarem od roku 2012, kterému se povedlo ovládnout etapu na Tour de France. Jeho předchůdcem nebyl nikdo jiný než slavný Fabian Cancellara, vítěz osmi etap na Tour a čtyřnásobný mistr světa v časovce. Ten v kariéře nyní dvaadvacetiletého cyklisty sehrál obrovskou roli. A nejen proto, že mu nyní dělá agenta. Muž s přezdívkou Spartakus byl jeho idolem už odmala. Aby ne, vždyť bydlel kousek od domu Hirschiho rodičů.

V deseti letech poprvé sledoval malý Mark jako divák závod Kolem Švýcarska. S tátou vyrazili na závěrečnou časovku do Bernu. Tam už ráno pozoroval, jak se závodníci před autobusy zahřívají na trenažérech, jak je vše připraveno a následně jak zvítězil Cancellara. „Byl mým vzorem a inspirací hned od začátku,“ říká Hirschi.

Biografie slavného Švýcara tak nemůže chybět v Hirschiho pokoji, který u rodičů stále obývá, když má volno mezi závody či soustředěními. Na stěně tam visí zarámovaný dres světového šampiona do 23 let, na zemi jsou pak tři velké lahve šampaňského a nechybí ani police s poháry a medailemi.

Když přijede domů za rodiči a třemi sourozenci, Angelou (24), Fabianem (20) a Joelem (14), nejraději nedělá nic, případně se dívá na filmy nebo si jde zahrát fotbal. Právě jeho agent Cancellara jej přirovnal k fotbalovému supertalentu, když řekl, že Hirschi je Kylian Mbappé cyklistiky.

A ještě jedna věc je pro Hirschiho doma typická. Moc toho prý nenamluví. Což má po svém otci Heinzem, stejně jako vášeň pro cyklistiku. U otce to začalo po návratu z vojny, kdy si pořídil horské kolo. A to velmi brzy pohltilo i jeho synka. Jeho kariéra tak začínala na bajcích, později je doplnil o silnici a dráhovou cyklistiku, kde se stal juniorským světovým šampionem v madisonu. Bylo mu však jasné, že už v kategorii do 23 let nemůže dělat víc disciplín, a tak se rozhodl pro silnici.

Už jako malého ho otec učil, že musí sledovat své týmové kolegy i protivníky, a že závody se nevyhrávají jen nohama, ale důležité jsou i přehled a chytrost. Díky tomu se rozvinul jeho závodní instinkt, který teď v plné kráse celému světu předvádí na Tour de France. A šokuje.