Ineos, verze 2: Tým teď chce etapy. Být to fotbal, šéfa už vyhodí, míní legenda

Roman Kreuziger je na Tour už po desáté. I tak ale prožívá spoustu neobvyklých věcí. Opatření kvůli koronaviru, situaci, kdy jeho tým nemá lídra na celkové pořadí. A především to, že on sám se od začátku trápí. • twitter.com

Co zamýšlí momentálně největší soupeř Primože Rogliče v klání o žlutý dres Tadej Pogačar, případně další adepti na pódium? Na to jsme si museli v úterý počkat až do samotného závěru etapy. Ovšem zcela nová strategie týmu Ineos Grenadiers se projevila velmi brzy. Po výbuchu Egana Bernala jsou novým cílem britské stáje samotné etapy. Teď vítězství uteklo Richardu Carapazovi, kterého přemohl Saganův parťák Lennard Kämna.

Vše je ztraceno. Nebo ještě ne? V neděli utrpěl tým, který má sedm vítězství z Tour de France za posledních osm let, velkou sportovní porážku. Egan Bernal, tentokrát jediný lídr, se ocitl v potížích. Kvůli bolestem zad, které u něj přetrvávají už od srpna, nabral velkou ztrátu a obhajoba loňského triumfu byla smetena ze stolu.

I proto, že tentokrát nechal doma předloňského vítěze Gerainta Thomase, si už Dave Brailsford, šéf Ineos Grenadiers, vyslechl hodně kritiky. Stále však trvá na svém rozhodnutí. A v pondělí prohlásil: „Sice jsme už letos ze hry o žlutý dres, ale právě pro tým začala příprava na boje o celkové vítězství v příštím roce.“

A zároveň na letošní Tour nastupuje Ineos 2, tedy nová strategie britské sestavy, která se od včerejška zaměřuje na etapová prvenství. Třeba včera se dostali do úniku dne hned dva jejich závodníci, pro které se otevírají obrovské možnosti ukázat, proč si je Brailsford vybral. Nadějný mladík Pavel Sivakov se po úvodní etapě, ve které to téměř vypadalo, že odstoupí, postavil na nohy a včera už předváděl, co umí.

Ještě lépe na tom byl v 16. etapě loňský vítěz Gira Richard Carapaz, který v předposledním kopci hned několikrát nastoupil ve snaze ujet zbytku skupiny, ve které zbyli už jen čtyři cyklisté. Nejprve jej však dojel Julian Alaphilippe, při druhém pokusu se mu zase okamžitě na zadní kolo pověsil Lennard Kämna, který následně Ekvádorci ujel a vybojoval první letošní výhru na Staré dámě pro Saganův tým Bora-hansgrohe.

A zatímco Carapaz vepředu bojoval, nabízel se televizním divákům velmi nezvyklý pohled. Kdo by na začátku Tour čekal tyto záběry: muž se startovním číslem 1 Bernal jede na chvostu pelotonu a vesele se baví se sportovním ředitele v týmovém autě. Některé obrázky ale tak veselé nebyly, třeba když si Bernal za jízdy protahoval bolavá záda.

„Celý den jsem trpěl, bolela mě záda a stále se to zhoršovalo. Potom v kopci jsem cítil i koleno. Jsem v pr*** po všech stránkách. Pokud to bude takto pokračovat, bude těžké bojovat o etapu na Col de la Loz (dnešní dojezd), což je velmi náročné stoupání,“ netajil Bernal, který dojel do cíle 27:27 minuty za vítězem a v celkovém pořadí se jeho ztráta na Primože Rogliče navýšila už na 19:04 minuty.

Bude tak zajímavé dál sledovat kromě soubojů o žlutý a zelený dres také počínání Brailsfordových hochů. Jak se ale nechal slyšet vítěz Tour de France z roku 2012, má šéf týmu Ineos, dříve Sky, štěstí, že nejde o jiný sport. „Kdyby to bylo ve fotbale, už by byl vyhozen. Dave tady ale byl už dřív a teď určitě provedou restrukturalizaci, vše přeplánují a příští rok se vrátí v plné síle,“ řekl Eurosportu někdejší člen týmu Bradley Wiggins.

Kdo ale může být po včerejší etapě spokojenější, je tým Bora-hansgrohe. Kämna totiž získal pro německou stáj první etapové vítězství, což by mohlo závodníky kolem Petera Sagana povzbudit i v boji o zelený trikot pro lídra bodovací soutěže. „Pro mě to byl úžasný den. Byl to boj od samého začátku, ale věděl jsem, že to dotáhnu do vítězného konce. Je to velké povzbuzení i pro celý tým,“ vyznal se na týmovém webu čtyřiadvacetiletý Němec.