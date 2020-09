Všechno nejlepší, Tadeji! Žák vyškolil mistry: Tour je úžasné dobrodružství

Jako herec na divadle si musel v Paříži připadat Tadej Pogačar. Neustálé nástupy a odchody z pódia jen umocňovaly to, čeho tento v pondělí dvaadvacetiletý Slovinec dosáhl. Celkové vítězství na Tour de France. On sám vypadal, že si to stále příliš neuvědomuje. Zato slzy v očích táty Pogačara jednoznačně vyjadřovaly: Jsme na tebe tak hrdí, synku. Za to, co předvedl v sobotní časovce, kdy ze žlutého dresu vysvlékl Primože Rogliče, je na něj hrdý celý cyklistický svět.

Tenhle kluk je prostě neuvěřitelný! Talent nezastavíš, říkalo se vždycky. A v případě Tadeje Pogačara to nepochybně platí. Ještě na začátku minulého roku měli v plánu šéfové týmu UAE Emirates vyslat svůj klenot na některou z akcí Grand Tour nejdřív letos, ale spíš až v příštím roce. Po jeho výsledcích ale názor změnili, už loni byl na španělské Vueltě. A svým výkonem hlavně ve třetím týdnu si tam dojel hned pro třetí místo v celkovém pořadí.

„Mým cílem bylo naučit se tady, co se dá, a odvézt si z Vuelty co nejvíc zkušeností. Jenže pak se věci začaly měnit a já uchopil svoji šanci,“ vysvětloval velmi skromně loni přímo ve Španělsku.

Letos přišla na řadu Tour de France, kde se chtěl opět především učit. Ve výsledku ale vyškolil tenhle mladík všechny ostatní. Pořádnou životní lekci pak dal svému krajanovi a kamarádovi Primoži Rogličovi. Jeho náskok před 20. etapou, sobotní časovkou, byl 57 sekund. Tedy nic závratného, ale ani nic, co by si neměl ohlídat. Jenže mladík, který už měl na kontě dvě vyhrané etapy letošní Tour, ukázal, že když chcete, jde všechno.

Svou show vyrazil dech i řediteli závodu Christianovi Prudhommovi. „Neuvěřitelný zvrat výsledku, o kterém jsme přemýšleli, ale nemohli jsme to očekávat. Když trasu připravujeme, doufáme, že se může rozhodnout až takto v závěru. Ale sledovali jsme dominanci týmu Jumbo-Visma, Pogačarův tým nebyl zase tolik vidět. Je to pro mě velmi osvěžující moment a velké překvapení,“ líčil po časovce s cílem na Planině krásných dívek. Ta byla dlouhá 36 kilometrů a v posledních šesti čekal na cyklisty pořádný kopec.

Pogačar si s touto záludností poradil famózním způsobem, na jeho vítězství i samotný výkon se bude vzpomínat ještě hodně dlouho. A právem si tak užíval v Paříži momenty, které jsou určeny jen pro vítěze Staré dámy. On k tomu získal ještě i puntíkovaný dres pro vítěze bodovací soutěže a bílý pro nejlepšího závodníka do 25 let.

„Je to neuvěřitelné, bylo to úžasné třítýdenní dobrodružství, dlouhodobá práce má, mé rodiny a celého týmu byla odměněna. Neumím popsat, jak se teď cítím, děkuji,“ pronesl svůj projev před slovinským prezidentem, svými rodiči i týmovými parťáky, kteří si tento moment nenechali ujít.

Bude party?

O skromné povaze tohoto vzezřením stále ještě chlapečka svědčí i následující. Úspěch na Tour, který v posledních letech nemá obdoby, si daroval jako předčasný prezent k dnešním narozeninám. Daly by se tak čekat bujaré oslavy. Jenže… „Nejsem moc fanouškem narozeninových oslav.“

Tadej Pogačar Narozen: 21. září 1998 (22 let) Výška/váha: 176 cm/66 kg Disciplína: silniční cyklistika Tým: UAE Team Emirates (od 2019) Největší úspěchy: celkový vítěz Tour de France 2020, 3x etapa na Tour de France (2020), celkově 3. místo na Vuelta a España (2019), 3x vyhraná etapa na Vuelta a España (2019), vítěz Kolem Kalifornie (2019), vítěz Kolem Algarve (2019), vítěz Kolem Katalánska (2020) Nejlepší umístění na Grand Tours: Tour de France 1. Místo (2020), Vuelta a España 3. místo (2019)

Je jen otázkou, co dalšího nám tenhle kluk ještě předvede. Kluk, který chtěl s cyklistikou začít už v osmi letech, jenže v blízkém klubu mu tehdy řekli, že tak malé kolo nemají, ať přijde za rok. Touto první překážkou na své cestě se ale nenechal odradit, za rok klepal trenérům z klubu Radenska Rog znovu na dveře. „Vždycky jsem chtěl dělat to samé, co můj starší bratr Tilen, a tehdy zrovna jezdil na kole. A vidíte, dnes už bratr dávno nezávodí a já vydržel,“ vzpomínal právě loni na Vueltě na své začátky.

Také na to, jak se mu první závod moc nevyvedl, dojel v něm poslední. Ale to prý bylo s o dost staršími kluky. „Každý má své vrozené predispozice, ale jako dítě je neznáte a nemůžete vědět, kolik času potřebujete, abyste se našel ve sportu. Naštěstí mi netrvalo dlouho přijít na to, co a jak na kole jezdit. Ale stále se učím a pravděpodobně nikdy nepřestanu.“

Jestli se bude čerstvý vítěz 107. ročníku Tour de France učit dál tímhle způsobem, má se cyklistický svět na co těšit.