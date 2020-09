Sagan se po Tour vrátil k trestu a bavil: Jak se cítí bez zeleného dresu?

Čekalo se, že přidá magickou osmičku. Slovenský cyklista Peter Sagan ale poprvé dokončil Tour de France, aniž by získal zelený dres pro vítěze bodovací soutěže. Navíc se ani jednou neradoval z etapového triumfu. „Udělali jsme všechno, co jsme mohli, takže nemám čeho litovat,“ prohlásil slovenský fenomén v cíli 107. Staré dámy.

Peter Sagan ovládl bodovací soutěž Tour de France sedmkrát, zelený dres mu chybí jen z roku 2017, kdy byl diskvalifikovaný po srážce s Markem Cavendishem. Letos ale byl nad jeho síly Sam Bennett. „Jeli jsme dobře, Daniel Oss mě opět dotáhl na Bennettovo zadní kolo, ale co na to mám říct - je rychlejší než já,“ uznal sportovně slovenský mistr světa.

I tentokrát do vývoje bodovací soutěže „zasáhli“ rozhodčí, v 11. etapě ho totiž potrestali za odstrčení Wouta van Aerta. „Myslím, že to ve velké míře boj o zelený dres ovlivnilo. Je lepší ho bránit, než útočit, kdybych měl ten bodový náskok já, tak by to bylo celé úplně jinak,“ vrátil se ke kontroverznímu momentu Sagan. „Ale pro výhru jsme udělali všechno, takže nemám čeho litovat,“ dodal Slovák.

Z toho, že z Tour letos odjíždí bez „svého“ dresu, si Sagan zase tak těžkou hlavu nedělal. Když se ho ptal reportér RTVS, jaký je to pocit, vytasil saganovskou hlášku: „V pohodičce, právě že je to lepší, než před tím. Mám míň povinností, nemusím jít na pódium, nikdo mě neotravuje.“

„A hlavně - ne aby si všichni uvědomili, že jsem jen člověk,“ dodával už vážněji. „Všichni jsou zvyklí, že všechno je samozřejmost. Ale to není pravda, o všechno se musí bojovat,“ podotkl Sagan.