Ďábelská etapa na Tour: jezdce čeká kouzelný i obávaný holý vrch

Mont Ventoux. Poté, co si závodníci v úterý uvědomili, že je den poté čeká tento ikonický vrchol, a to hned dvakrát!, se mnohým špatně usínalo. Chris Froome možná při vzpomínce na poslední výjezd před pěti lety zapřemýšlel, zda cyklistické tretry nevyměnit za tenisky. Středeční etapa je pro spoustu mužů v pelotonu strašákem. I organizátoři budou s napětím očekávat, zda jim bude přát počasí. Vrchol je totiž zcela holý, bez jediného stromu, silný vítr by mohl být velkou komplikací.

Letošní ročník Tour de France sice nemá jasnou královskou etapu, ale ta dnešní by se za ni klidně považovat dala. Délka téměř 200 kilometrů, během kterých závodníci nastoupají 4647 metrů. Ale hlavně… v druhé polovině budou muset cyklisté hned dvakrát vystoupat na jednu z ikon francouzské Grand Tour, pověstný kopec Mont Ventoux.

„Tohle bude hrozně těžké, dvakrát Mont Ventoux,“ poznamenal při prvním pohledu na 11. etapu 108. ročníku Tour de France sportovní ředitel týmu Israel Start-Up Nation René Andrle. Právě současný závodník jeho týmu Chris Froome má tomuto kopci co vracet. Šlo konkrétně o rok 2016. „Chris se tady proběhl, takže na to má také své vzpomínky,“ připomněl i Andrle jeho běžeckou etudu. Tehdy ne vlastní vinou narazil do motorky, zlomil při tom rám kola a další v tu chvíli po ruce neměl. Než se k němu nové kolo dostalo, musel kousek běžet, aby neztratil příliš času.

„Chris se za chvíli ukáže i na maratonu v Paříži,“ žertoval tehdy šéf týmu Sky Dave Brailsford.

V této sezoně to ale po těžkém zranění z roku 2019 stále nevypadá, že by Froome své účty s Mont Ventoux srovnal.

Před pěti lety se této slavné etapy účastnili také dva Češi Roman Kreuziger a Petr Vakoč. Kreuziger má s kopcem s holým vrcholem zkušeností o něco víc. „Zažil jsem ho na Paříž - Nice z jedné strany, na Tour pak z druhé. Na Tour jednou i pouze do půlky, protože extrémně foukalo. Nedokážu si moc představit, že tam teď pojedou z jedné strany na vrchol a potom z druhé zase a do cíle sjezdem. Ale určitě to bude divácky velmi atraktivní etapa, protože kopec má své kouzlo,“ poznamenal Čech s nejvíce účastmi na Staré dámě.

Na silný vítr, kvůli kterému v roce 2016 museli organizátoři etapu zkrátit, si moc dobře pamatuje také Vakoč. „Cíl byl v polovině kopce. Potom jsme přejížděli vršek autobusem, a to byl teda zážitek. Tam měl vítr rychlost snad 100 kilometrů za hodinu, takže jsem měl i v autobuse strach, jestli to přejedeme. Pár lidí tam stálo s koly, opírali se o cedule, kolo jim to zvedalo skoro do 90 stupňů, takže vůbec nevím, jak to tam zvládli. A přitom v polovině kopce nebylo vůbec nic cítit, protože to bylo ještě v lese, takže tam nefoukalo. Ale když bude foukat, tak pro mě samozřejmě lépe, že by to museli zkrátit,“ smál se Vakoč v době, kdy ještě vůbec netušil, zda se na letošní Tour dostane.

Nyní tady je, jakožto jediný český zástupce. A dnes doufá, že to pro něj bude jedna z těch „odpočinkovějších“ etap. „Jsem na to ale celkem zvědavý. Na Mont Vetoux jsem jel zatím jen jednou. Bude to určitě extrémně náročný den. Doufám, že se budu cítit dobře, že to bude třeba podobné jako v neděli v Alpách, a že si budu moct užít atmosféru a dojedu v klidu ve skupině, která se nebude muset stresovat kvůli limitu. Snad to bude hezký, ale určitě náročný den. Pro nás to bude opravdu hodně v uvozovkách odpočinková etapa. Budeme se chtít dostat do cíle tak, abychom pošetřili co nejvíc sil.“

O co konkrétně při oněch dvou výjezdech půjde? „Ventoux se poprvé jede údolím nahoru, jenom závěrečná část, nějaké dva kilometry, je těžká. Ale podruhé se to jede celé odspoda, prudká část v lese bude hodně těžká,“ ví Andrle.

Řečeno konkrétními čísly: první výjezd do nadmořské výšky 1910 metrů je dlouhý 22 kilometrů s průměrným sklonem 5,1 %. Nejprudší pasáž, poslední dva kilometry, se zvedne do průměrného sklonu 9,5 %. Následuje dlouhý dvacetikilometrový sjezd, poté zhruba desetikilometrová volnější pasáž, než přijedou závodníci pod Mont Ventoux podruhé, tentokrát z druhé strany. Zatímco první stoupání bylo první kategorie, to druhé už je kategorií mimořádnou, tedy HC. Bude sice kratší, tentokrát 16 km, ale průměr stoupání zde je už 8,8 %. Na třetím kilometru se asfalt zvedá v průměru 10 %. Mírnější zde bude jen kilometr zhruba v polovině kopce.

Cíl etapy je opět po dvaadvacetikilometrovém sjezdu v městě Malaucene.

Startuje se v pravé poledne.