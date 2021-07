Tour ONLINE: Patnáctá etapa končí v Andoře, nabízí několik stoupání

Skoro 220 kilometrů museli cyklisté ujet během 13. etapy Tour de France z Nimes do Carcassonne • Reuters

Majitel zeleného dresu Mark Cavendish z posledních sil dojíždí jako první do cíle 13. etapy Tour de France • Reuters

Tour de France dnes uzavírá další týden. Na programu je 15. etapa, která začala v Céretu a skončí v Andoře. Ke slovu by se měli dostat zájemci na celkové vítězství, k vidění bude hned několik stoupání. Udrží slovinský lídr Tadej Pogačar velký náskok? ONLINE přenos z 15. etapy Tour de France sledujte od 12:20 na iSport.cz.

15. etapa: Céret - Andorre-La-Vieille, 191,3 km

neděle 11. července / start 12:20 -> cíl cca 17:28

náročnost: 4,5

Po několika dnech se ke slovu dostanou zájemci o celkové vítězství. Přesouvají se do Andorry, kde stráví i volný den. Ale nejdřív je čeká fuška. Nejprve Envalira s vrcholem v nadmořské výšce přes 2400 metrů. Poté sjezd po nepříliš kvalitním povrchu, následovaný velmi těžkým stoupáním, místy se sklonem přes 11 procent. Do hlavního města pyrenejského státečku vede sjezd. Vidět by měl být hlavně Pogačar a lídři Ineosu.