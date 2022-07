Poslední etapu Tour v Dánsku vyhrál Groenewegen, Belgičan udržel dres lídra

V sobotu se na Tour radoval z vavřínu Fabio Jakobsen, jenž právě vinou Groenewegena v srpnu 2020 při závodu Kolem Polska utrpěl vážná zraněná a byl v umělém spánku. Groenewegen poté za zavinění kolize nesměl devět měsíců závodit.

„Byla to dlouhá cesta. Chci poděkovat týmu, rodině i kamarádům. Mentálně to byly těžké časy po tom všem, co se stalo,“ řekl Groenewegen. Před dvěma lety při závodu v Polsku natlačil ve spurtu Jakobsena do bariéry, ten při hrozivém pádu utrpěl mnohočetná zranění hlavy a byl v ohrožení života. Groenewegen poté čelil výhružkám smrtí.

V sobotu, druhý den Tour, oslavil emotivní triumf Jakobsen a den nato po rovinaté etapě z Vejle do Sönderborgu i Groenewegen. Devětadvacetiletý jezdec týmu BikeExchange vyhrál na „Staré dámě“ etapu už popáté.

Van Aert i do třetice na letošní Tour skončil druhý, nicméně uhájil celkové vedení. Za ním finišoval další Dán Jasper Philipsen před trojnásobným mistrem světa Peterem Saganem. Sobotní hrdina Jakobsen skončil pátý. Obhájce prvenství Tadej Pogačar drží průběžné třetí místo.

Výsledky Tour de France

Cyklistický závod Tour de France - 3. etapa (Vejle - Sönderborg, 182 km):

1. Groenewegen (Niz./BikeExchange-Jayco) 4:11:33, 2. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 3. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Sagan (SR/TotalEnergies), 5. Jakobsen (Niz./Quick-Step Alpha Vinyl), 6. Laporte (Fr./Jumbo-Visma), 7. Dainese (It./DSM), 8. Hofstetter (Fr./Arkéa-Samsic), 9. Ewan (Austr./Lotto-Soudal), 10. Van Poppel (Niz./Bora-hansgrohe) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Van Aert 9:01:17, 2. Lampaert (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) -7, 3. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -14, 4. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) -18, 5. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) -20, 6. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -22, 7. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -23, 8. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers), 9. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) oba -30, 10. Pidcock (Brit./Ineos Grenadiers) -31.