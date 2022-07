Van Aert jasně ovládl 4. etapu Tour. Po návratu z Dánska si upevnil vedení

Belgický cyklista Wout van Aert zazářil po přesunu Tour de France z Dánska do Francie • Reuters

Tour de France 2022 se již přesunula z Dánska do Francie • ČTK / AP / Daniel Cole

Wout van Aert si podmaňuje Tour de France. Belgický cyklista a dosavadní lídr Tour de France 2022 zvítězil po přesunutí tradičního závodu z Dánska do Francie ve 4. etapě a upevnil si celkové vedení. Současný majitel žlutého dresu si na 171 kilometrů dlouhé trati z Dunkerku do Calais s přehledem dojel pro triumf, když se dostal do úniku 10 km před cílem. Rodák z Herentals se dočkal výhry po třech druhých místech za sebou.