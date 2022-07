Tour de France ONLINE: 9. etapa. Početný únik, Van Aert vyhrál prémii

Cyklisty čeká v neděli na Tour de France před druhým volným dnem náročná devátá etapa. Jezdci absolvují celkem 193 kilometrů dlouhou etapu z Aigle do Chatel les Portes du Soleil. Dá se očekávat, že do úniku se dnes zapojí vrchaři, kteří budou chtít zabojovat o triumf v etapě i body do soutěže o puntíkovaný dres. Devátou etapu sledujte od 12:45 ONLINE na iSport.cz.

Co očekávat v 9. etapě

Start je záměrně situovaný do Aiglu. Zde má totiž sídlo Mezinárodní cyklistická unie (UCI). Důležité je zmínit i to, že následuje volný den. První polovina trasy není náročná, po 32 kilometrech roviny přichází první stoupání, kde už by se mohl vytvořit únik, pokud se tak nestane do té doby. Ve druhé části, kdy se peloton vrátí do okolí Aiglu, čekají dva kopce první kategorie. Tady by o únik mohli bojovat už vrchaři, kteří pojedou na etapy, jako třeba Bardet, Pinot, Martin, Kämna.

Kudy se jede

Pokud rádi popíjíte bílé víno Chablais, vězte, že pochází právě z oblasti kolem Aigle. Přímo ve městě mají zachovalý hrad z 12. století, jehož součástí je muzeum vína s pestrou sbírkou etiket. Pojede se i kolem o dost známějšího hradu Chillon, což je nejnavštěvovanější historická památka ve Švýcarsku. A v Montreux měl dům zpěvák Freddie Mercury.