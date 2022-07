Vítěz etapy na Tour: střet se sanitkou, operace tepny i covid před startem

Ve středu pozitivní test na covid-19, ve čtvrtek to samé, a přeci předminulý pátek Bob Jungels odstartoval v Kodani v dresu národního šampiona do úvodní etapy 109. ročníku Tour de France. A v neděli si v 9. závodním dnu dojel díky padesátikilometrovému sólu pro vítězství.

Ptáte se, jak je vůbec možné, že mohl startovat? V jeho případě sehrály zásadní roli faktory jako virová nálož a tím pádem také nakažlivost daného jedince. Podrobnější testy ukázaly, že Lucemburčan infekční není, a tak mu vedení závodu start umožnilo. Včerejší výhrou navíc všem ukázal, že je naprosto zdravý a plný sil. Nešlo tak jen o vítězství v samotné etapě, ale také nad všemi potížemi, které ho, ještě před pozitivním testem, výrazně zbrzdily a dokonce ohrožovaly jeho kariéru.

Lucemburského šampiona si nejspíš řada cyklistických fanoušků vybaví ještě jako týmového parťáka Zdeňka Štybara v týmu Quick-Step, kde prakticky za celé své působení neoblékl tradiční stájový dres, ale většinou vezl trikot s červeným, bílým a světle modrým pruhem. V letech 2015 až 2019 byl totiž mistrem své země v silničním závodu, časovkářských titulů má dokonce osm.

Jenže po přestupu do francouzské sestavy AG2R v roce 2020 přišly velké potíže. Tehdy však ještě nebyly spojené s koronavirem. Na konci první covidové sezony ho srazila sanitka, v dalším roce zase nepříjemně upadl v závodu Amstel Gold Race a utrpěl poranění hlavy. Jenže už předtím se potýkal s výkonnostními potížemi, které vyvrcholily tím, že přišel i o olympijské hry.

Mělo to však nakonec logické vysvětlení. Závodník, který v dřívějších letech dvakrát ovládl soutěž mladíků na Giro d´Italia a byl po bratrech Schleckových velkým příslibem lucemburské cyklistiky, zabrzdil v rozletu problém, který není mezi cyklisty nijak ojedinělý. Lékaři u něj odhalili zúžení kyčelní tepny, kvůli kterému následně absolvoval operaci.

„Za poslední roky hodně trpěl a pracoval na tom, aby se vrátil do profipelotonu. Během té doby jsem ho několikrát přesvědčoval, že na to má, že jen musí pracovat a vydržet. Takže bylo teď skvělé ho sledovat a je super, že se dostal zpátky do své kondice. Byla to skvělá exhibice lucemburské cyklistiky,“ zářil po deváté etapě v rozhovoru pro Eurosport Andy Schleck.

Právě on byl do neděle posledním Lucemburčanem, který ovládl etapu na Tour de France. Jeho krajanovi se to nyní podařilo po 50 km dlouhém úniku, navíc v už těžkém alpském terénu.

„Je to těžké pospat, jsem teď strašně dojatý. Po letech, kdy jsem strádal, bojoval jsem sám se sebou… Poslední roky byly velmi tvrdé. Takže získat vítězství, navíc tímto způsobem… Je to ale můj styl závodění. Chtěl jsem to zkusit opravdu daleko před cílem, abych to udržel před velkými favority,“ soukal ze sebe v cíli dojatý Jungels.

V posledním kopci mu ale výrazně zatápěl domácí miláček Thibaut Pinot, který se na poslední chvíli rozhodl závodníka týmu AG2R Citroën stíhat. A víc než dvouminutový náskok se mu také povedlo ztenčit na zhruba 20 sekund. „Byla to legrace. Hrozně mi to připomnělo mé vítězství na Lutychu 2018, kdy se ke mně také dotahovali zezadu. Věděl jsem, že když přežiju poslední kategorizovaný kopec, tak z klesání a na rovině už to neztratím, možná i něco získám. Poslední dva kilometry ve stoupání do cíle už pak byly nekonečné, ale je skvělé, že se mi to povedlo,“ radoval se rodák z Rollingenu.