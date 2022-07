Tour ONLINE: 16. etapa. První test v Pyrenejích, vepředu početný únik

Tour de France vstupuje do posledního týdne, dnes pokračuje už 16. etapou. Na závodníky čeká první pyrenejská zkouška, celkem absolvují 178,5 kilometrů na trati z Carcassonne do Foix. Čekají je celkem čtyři horské prémie včetně dvou první kategorie. Uhájí Jonas Vingegaard žlutý dres, nebo vyjde nějaký útok Tadeji Pogačarovi? ONLINE přenos z průběhu celého dne sledujte na iSport.cz!

KUDY SE JEDE

I tenhle díl Tour nabídne pestré menu. Předkrm: opevněné středověké město Carcassonne. Žili tam už staří Keltové a teď patří na seznam UNESCO. Hlavní chod: muzeum pián v Limoux. Sbírka čítá přes 100 originálních kousků a nejstarší exponát pochází z roku 1822. A dezert: mystická jeskyně v Niaux. Jedna z jejích částí má stejnou rozlohu jako pařížská katedrála Notre Dame.

OČIMA ROMANA KREUZIGERA

„Je jasné, že to není sprinterská etapa. Se dvěma kopci v závěru budou mít tito muži celkem problémy. Ten poslední, který končí 27 km před cílem, není úplně dlouhý, ale bude náročný. Prvních pět kilometrů sice není prudkých, ale pak jsou tam tři, které mají průměr 12-13 %, místy dokonce stěny 18 %. Takže to bude etapa, kde dojede únik. Ostatní se budou ne šetřit, ale budou doufat, že se vyhnou špatnému dni a dojedou v balíku. Je to ideální etapa třeba pro Baukeho Molemu z Treku.“