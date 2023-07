Rekord je v trapu. Cavendish po pádu musel odstoupit z Tour de France

Tohle je velká sportovní tragédie. Den poté, co málem vyhrál historickou 35. etapu Tour de France, kvůli nepozornosti Mark Cavendish spadl v zadní části pelotonu a nezvedal se ze země. Jen pár minut poté přišlo oficiální oznámení: Cavendish odstupuje z Tour. V historických tabulkách tak zůstane na prvním místě v počtu výher společně s Eddy Merckxem.

Pohled do prázdna, v očích téměř slzy. To byl nehezký obrázek jedné z legend Tour de France Marka Cavendishe sedícího v sanitce.

Důvodem byl pád v zadní části pelotonu, který kamery přímo nezaznamenaly, diváci u obrazovek měli k dispozici až záběr Brita ležícího na zemi ve velkých bolestech, jak se stále nechce zvednout. Až po chvíli jej zdravotníci, kteří k němu rychle přiběhli, posadili. Ze záběrů bylo patrné, že Manxman trpí velkými bolestmi v oblasti ramene či klíční kosti.

Po pár minutách ošetřování odvedli lékaři závodu Cavendishe do sanitky, kde mu ruku hned umístili do speciálního závěsu. Poté odvezli jednoho z nejlepších sprinterů v dějinách Staré dámy do nemocnice.

V historických tabulkách počtu výher na Tour de France se tak už Cavendish neosamostatní a zůstane na dělené první příčce s Eddym Merckxem. Tyhle dvě legendy francouzské Grand Tour se pyšní 34 vyhranými etapami. Britský jezdec už tuto metu nepřekoná, během letošního Giro d´Italia totiž oznámil, že po této sezoně ukončí svou dlouhou kariéru.