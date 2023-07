Atlet z Kanady slaví vítězství na Tour, Pogačar opět stáhl cenné sekundy

Byla to epická etapa a bitva o vítězství v ní, které nakonec slaví Kanaďan Michael Woods. Na Puy de Dome se ale do útoku pustil i Tadej Pogačar a malý náskok v cíli před Jonasem Vingegaardem opět měl. Na převlékání to však, stejně jako v legendární bitvě v roce 1964, nebylo. Smutným hrdinou dne je Matteo Jorgenson, jenž o vítězství přišel na posledních 300 metrech.