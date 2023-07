Výhra pro Gina (†26). Bilbao triumf věnoval parťákovi, který přišel o život

Pello Bilbao poslal vzkaz do nebe pro Gina Mädera • Reuters

Byla to hrozná tragédie, od které ještě neuplynul ani měsíc. Pello Bilbao byl také na švýcarském závodě, kde po nehodě ve sjezdu zemřel jeho týmový parťák a kamarád Gino Mäder. A tak bylo všem naprosto jasné Španělovo gesto v úterý na stupních vítězů, když nejprve ukázal na nápis na dresu a poté vztyčil levou ruku a prstem ukázal do nebe. Tahle výhra je pro tebe, Gino!

Už při slavnostní týmové prezentaci v Bilbau před startem letošní Tour de France vyslali všichni z celku Bahrain-Victorious do světa jasný a také naprosto očekávaný vzkaz: Tuto Tour jedeme pro Gina. Mají k tomu i speciální hashtag, kde je bílým písmem na červeném podkladu uvedeno #rideforGino, tedy jedeme za Gina.

Právě Bask se stejným příjmením, jako bylo letos startovní město, tedy Pello Bilbao chtěl pro svůj kraj a také pro kamaráda vyhrát etapu už na domácí půdě. To se ještě nepovedlo, ve druhém dnu skončil pátý. Také v nedělní etapě na Puy de Dome měl celek, kde je sportovním ředitelem Roman Kreuziger, muže v boji o výhru. Matej Mohorič dojel nakonec na třetím místě.

„Zdá se mi, že se s touto tragédií závodníci vypořádali docela dobře a necítíme tady žádné dusno kolem toho. Každopádně, Gina měl každý rád, takže se kluci snaží ukázat v nejlepším světle,“ řekl o prvním volném dnu Kreuziger v rozhovoru pro deník Sport.

V úterý konečně přišel velmi dojemný moment pro stáj, která stále truchlí za svého člena. Po velkém boji v úvodu etapy byl ve správný čas a na správném místě Bilbao a s další šesticí závodníků se mu podařilo dostat do úniku.

„Dnes jsme se na to hodně koncentrovali, byli jsme opravdu odhodlaní jít do úniku. Věděli jsme, že po volnu to bude těžké. Tým jel ale skvěle, v důležitých momentech jsem tam nikdy nebyl sám, útočili všichni, byl tam i Fred (Wright), Mikel (Landa), jeli jsme úplně naplno. V jednu chvíli jsem viděl, že Jumbo už potřebuje nechat skupinu odjet. Naštěstí jsem si vybral dobrý moment, kdy byli všichni na limitu,“ popisoval později muž s přezdívkou Štěně z Guerniky.

Víc než 32 kilometrů před cílem odjel z čelní skupiny Krists Neilands, ale chlapíci za ním nepanikařili, dál jeli velké tempo a věřili, že v závěrečné rovinaté části jej dojedou. To se také povedlo 3,2 kilometru před cílem.

„Neilands jel opravdu neskutečně, byl hodně silný, ale nechal tam příliš energie. My jsme docela dobře spolupracovali. Poslední tři kilometry jsem věděl, že jsem nejrychlejší, snažil jsem se to kontrolovat a s chladnou hlavou jsem si věřil do sprintu,“ mluvil velmi sebevědomě v pozávodním rozhovoru španělský cyklista.

Na sprint skutečně došlo a Bilbaovo sebevědomí se potvrdilo. Jeho největší soupeř Georg Zimmermann si nastavil příliš těžký převod, a tak se mohl na cílové pásce radovat třiatřicetiletý Španěl.

„Posledních 200 metrů jsem jel naplno, nepřemýšlel jsem. Přejel jsem přes cílovou čáru a dal ze sebe všechnu energii. A také si uvědomil důvod pro toto vítězství. Je to výjimečná výhra, pro Gina,“ hlásil a současně ukazoval na zmíněný hashtag na svém dresu, který mají závodníci například i na přilbách a vidět jej můžete i na týmovém autobuse.

Na stupních vítězů, kam si přišel pro medaili, pak nezapomněl prstem ukázat do nebe. Pořád na tebe myslíme, Gino.