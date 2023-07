Vingegaard: Je těžké věřit cyklistice s její minulostí. Ale já nic neberu

Už před rokem se Wout van Aert na tiskové konferenci po předposlední etapě, kterou byla časovka, rozčiloval nad dotazy týkajícími se zakázaných látek. A letos je to tady znovu a opět po časovce. V té předvedl Jonas Vingegaard ve žlutém dresu výkon, po kterém ještě dnes některé bolí za krkem, jak moc kroutili hlavou. Tom Dumoulin, někdejší skvělý časovkář a dráhař, o ní dokonce pronesl, že šlo o nejlepší časovku historie.

Tadeje Pogačara, jenž v ní zajel výsledek, který od něj jeho tým tak nějak čekal, porazil Dán o 1:38 minuty, týmového parťáka Van Aerta téměř o tři minuty.

Výkony Vingegaarda a Pogačara udivují celý svět už do loňské Tour, letos je však hlavně Vingegaard posunul ještě jinam. A tak, s případy z dřívějších dob v zádech cyklistiky, musí i on čelit pochybnostem a dotazům na doping.

„Myslím, že je těžké věřit cyklistice s její minulostí. Ale podle mě závodníci v dnešní době jsou jiní než ti před dvaceti lety. Já upřímně můžu říct, že nic neberu. Neberu nic, co bych nedal své dceři. A té bych rozhodně nedal žádné drogy,“ přinesl server Cyclingnews odpovědi jasně vedoucího muže průběžného pořadí letošní Tour.

Momentálně je Vingegaardův náskok 7:35 minuty na Pogačara, třetí Adam Yates už ztrácí přes deset minut. Přitom do volného dne rozdíly tak zásadní nebyly. I když na dostřel byl jen Slovinec se ztrátou 10 sekund, ostatní už byli víc než pět minut za nimi.

Výjimečnost dvou hlavních hvězd Tour de France nenechává klidnými ani antidopingové komisaře. Před středeční etapou se museli podrobit krevním testům rovnou celé týmy Jumbo-Visma a UAE Emirates. A to hodinu před startem.

Manažer nizozemské stáje Richard Plugge se vyjádřil pro média z jeho země, že to naprosto podporuje. „Tleskám tomu. Vlastně jsem za to také bojoval. Tímto způsobem děláme další krok v boji proti dopingu. Jonas měl za posledních 48 hodin čtyři krevní testy. Jsme rádi, že se toho můžeme zúčastnit.“

Vingegaarda se na tiskové konferenci ptali také na to, co říká na používání výkon zvyšujících medikamentů, které ještě nejsou zakázané.

„Nikdy jsem o něčem takovém neslyšel, nevím proto, co to dělá nebo co to je. Takže je pro mě těžké k tomu něco říct, jestli by to mělo být zakázané nebo ne. Každopádně nikdy jsem to nebral a nikdy předtím jsem o tom neslyšel.“