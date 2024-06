Vingegaard se vyléčil a Tour stihne. Pojede i Van Aert

S Jonasem Vingegaardem to nevypadalo dobře • Twitter

Vingegaard i jeho belgický kolega bojovali s časem. Minulý týden jejich trenéři odhadli šance, že se Tour de France zúčastní, padesát na padesát. Sedmadvacetiletý dánský šampion měl pauzu téměř tři měsíce.

„Jsem nadšený, že pojedu Tour. Posledních pár měsíců nebylo jednoduchých, ale děkuji své rodině i týmu za neustálou podporu. Cítím se dobře a jsem hrozně moc namotivovaný,“ uvedl dánský šampion na webu své nizozemské stáje.

Van Aert léčil rovněž zlomenou klíční kost, několik žeber a také hrudní kost. Na rozdíl od Vingegaarda už se do pelotonu vrátil a na konci května jel etapy Kolem Norska. Vedle něj budou Dánovi pomáhat při obhajobě prvenství Američané Matteo Jorgenson a Sepp Kuss, Belgičan Tiesj Benoot, Nizozemec Wilco Kelderman, Francouz Christophe Laporte a Slovinec Jan Tratnik.

„Jsem na Jonase a jeho trenérský tým nesmírně pyšný. V uplynulých týdnech ukázal, jaký je to šampion - mentálně i tělesně. Samozřejmě ale nevíme, na co to bude stačit,“ uvedl sportovní ředitel Martijn Zeeman.