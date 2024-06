Start Tour: drama i zvracení, pak Pogačarův test. Obhájce (zatím) prošel

Byly to pořádné nervy. Když v sobotní první etapě letošního vydání Staré dámy uháněli k cíli Romain Bardet s o deset let mladším týmovým parťákem Frankem van den Broekem, francouzští fanoušci už pomalu začali chystat šampaňské. To na oslavu prvního žlutého dresu pro jejich dlouholetou naději na celkový triumf v domácí Grand Tour.

Jenže čím víc se blížil cíl, tím víc také peloton ukrajoval z jejich náskoku. Okousané nehty asi nebudou výjimkou u mnoha Bardetových příznivců. „Už mě pak chytaly i křeče, ale řekl jsem si, že do toho musím dát úplně všechno,“ přiznal pak muž, v jehož statistikách najdete celkové druhé a třetí místo na Tour.

Ten nejcennější cyklistický dres však na sebe nikdy neoblékl. A to si řekl i Van den Broek, že se musí změnit. I on ze sebe vydal úplné maximum, jenže silní závodníci jako Wout van Aert, Tadej Pogačar a další se nezadržitelně blížili. 200 metrů, 100… To přece nemůžeme pustit. Na poslední padesátce už ale triumfu uvěřili a poslední metry projížděli bez držení a Bardet se stihl i poklonit kolegovi, bez kterého by úspěchu nedosáhl.

První žlutý dres své úspěšné kariéry uhájil o pouhých pět sekund!

Zcela jiný příběh prožíval řadu kilometrů za hlavním polem sprinter Mark Cavendish, jehož mise na této Tour je naprosto jasná a nese název Projekt 35. Tedy ukořistit 35. etapové vítězství na Grande Boucle a pokořit v této statistice legendárního Eddyho Merckxe, s nímž nyní okupuje historické 1. místo.

Start pro něj však vůbec nebyl ideální. Extrémně horké dny v Itálii (37 stupňů Celsia v sobotu) a k tomu velmi náročný terén v 1. etapě zapříčinily, že v úvodním dnu nelidsky trpěl a během etapy i několikrát zvracel. „Bylo to příšerné. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nekončilo to,“ postěžoval si Cavendish na sedm stoupání z prvního dne. Neděli už ale zvládl o něco lépe.

Jeden den totální štěstí, druhý zase zklamání. To byl víkend pro Bardeta. Maillot jaune si totiž užil jen jednu etapu. Už v začátku Tour se do akce pustil Pogačar a útokem ve známém boloňském stoupání San Luca se dostal do vedení.

„V posledním stoupání jsem se cítil opravdu dobře. Visma nasadila vysoké tempo už v prvním výjezdu na San Lucu a v tom druhém bylo ještě vyšší. Tak jsem se rozhodl to zkusit, abych se trochu otestoval,“ připomněl Slovinec dvojí výjezd na tento v jedné části velmi prudký kopec.

Obhájce posledních dvou vítězství Jonas Vingegaard ale ukázal, že i po těžkém zranění přijel ve skvělé formě a největšího konkurenta ujet nenechal. „Jonas byl opravdu rychlý, ale nepřekvapilo mě to. Pak jsme jeli spolu do cíle, ale dojeli nás ještě Remco (Evenepoel) s Carapazem,“ zmínil Pogačar skupinu, která cíl protnula společně.

Díky nejlepšímu umístění v sobotní etapě získal žlutý dres právě vítěz nedávného Giro d´Italia, nicméně Evenepoel, Vingegaard a Carapaz mají stejný čas jako on. Už čtvrteční etapa, která zahrnuje výjezd na proslulý Galibier, tak bude hodně zajímavá. Protože třeba Primož Roglič, další z favoritů, má teď na soupeře manko 21 sekund.