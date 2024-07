Tour ONLINE: Peloton míří do Francie, ve 4. etapě se očekává boj o žlutý dres

Richard Carapaz se poprvé v kariéře oblékl do žlutého dresu pro lídra Tour de France • ČTK / AP / Jerome Delay

Z Itálie do Francie. Na letošní Tour de France přichází první těžká horská zkouška a očekává se boj o žlutý dres. V poslední třetině etapy musí cyklisté zdolat Galibier, na který má dobré vzpomínky Primož Roglič. Slovinec v etapě vedoucí přes slavný vrchol z opačné strany slavil první triumf na Tour. Poprvé v tomto ročníku se jezdci dostanou do výšky přes dva tisíce metrů (2642), což je hodně prověří. Jenže pak následuje dlouhý sjezd, který by mohl vyhovovat Pidcockovi. A pozor, ještě dva týdny před startem Tour byl na Galibieru sníh. Etapa startuje v 13:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.