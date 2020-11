Na Vueltě se jede brutální kopec. Roglič je větší favorit, míní Svorada

Mají stejný čas, i když díky lepším etapovým umístěním veze nyní červený dres Primož Roglič. Richard Carapaz tak Slovince ale lépe vidí a může si ho hlídat. Což také dělá. Ve včerejší horské etapě dojeli hned za sebou, kolo na kolo. A i když šlo o náročnou zkoušku, čeká se, že rozhodující útok některého z nich teprve přijde. Dnes. Na slavném Angliru, kde se naposledy z vítězství radoval v roce 2017 Alberto Contador. Půjde opravdu jen o souboj Slovince s Ekvádorcem? Podle Jána Svorady, někdejšího skvělého sprintera, vítěze tří etap na španělské Grand Tour, by to tak mělo být.

Jak se vám zatím líbí letošní Vuelta?

„Sleduji to po očku. Je to taková trochu zvláštní Vuelta v tom, že začala hned ostře a dojezdů na kopci bylo relativně hodně už v prvním týdnu. Takže tím je to trochu jiné, než bývá zvykem. Ale je to celkem zajímavé.“

Bude to podle vás souboj o celkové vítězství Roglič vs. Carapaz?

„Zatím to tak vypadá. Ale i před koncem Gira to nějak vypadalo a nakonec to dopadlo jinak. Je to dlouhý závod, tak jako všechny tyto třítýdenní závody, a to, co se zdá jasné v prvních dvou týdnech, nemusí platit úplně až do konce. Ano, v tuto chvíli se zdá, že Roglič, přestože měl v jedné etapě malou krizi, závod kontroluje. Navíc víme, že je silný v časovkách, takže i to by mu mělo hrát do karet. Carapaz se taky zdá ve velmi dobré formě, snaží se útočit v kopcích. Nevidím tam zatím nikoho dalšího, kdo by jim byl schopný sekundovat. Ale jestli vydrží v tomhle nasazeném tempu i ve třetím týdnu, to je otázka.“

Ve třetím týdnu je tam víc kopcovitých etap, jen jedna horská. Mohlo by se i proto celkové pořadí rozhodovat už teď?

„Může se rozhodovat v každé etapě, zvlášť když je těžká. Může přijít rozhodující moment, kdy to někomu nesedne a chytí zásadní ztrátu. Jestli tomu tak bude, těžko říct. V každém případě jsou to oba silní závodníci, kteří už mají s vítězstvím na Grand Tour zkušenost a oba mají i dostatečně silný tým na to, aby je podporoval v útoku nebo obraně dresu lídra.“

Kdo z nich má podle vás silnější podpůrný tým? Rogličovi už přece jen odpadl Dumoulin.

„Myslím, že je to padesát na padesát. Přiznám se, že jsem to nezkoumal detailně do posledního muže, spíš soudím z etap, které jsem sledoval do této chvíle. A Roglič tam měl velkou podporu až do posledních kilometrů. Ale tým Ineos má také velké zkušenosti a viděli jsme na Giru, že dokázal vyhrát v podstatě i s lidmi z druhé linie. Myslím, že podobně i na Vueltě má tým dostatečnou sílu, aby dokázal podpořit svého lídra. Takže to je padesát na padesát a bude rozhodovat, jak kdo dokáže šetřit silami a kdo zvládne v posledním týdnu udržet dosavadní kondici.“

Kdo z nich se vám víc líbí svým projevem na Vueltě?

„Pro mě jsou to oba zajímaví závodníci a vidím, že Carapaz se snažil útočit, což je sympatické. Na druhou stranu Roglič měl navrch. Dokázal to ve více etapách, přestože je to terén, který by měl vyhovovat spíš Carapazovi. Roglič s ním zvládl držet krok a navíc dokázal ještě zaútočit a vyhrát několik etap. A časovku by měl mít lepší. Takže ho vidím jako většího favorita.“

Může rozhodnout Angliru? Už v královské etapě na Tour de France jsme viděli, jak jsou oba silní v kopcích s brutálním sklonem.

„Může rozhodnout. Angliru je velmi těžký kopec, a tam se dá ztratit spousta času, pokud vám etapa nesedne, dostanete se do nějaké krize nebo vás soupeř zatlačí do kouta a nemáte den. V prudkých úsecích, když vám to nejede, ztratíte minuty.“

Jaké jsou vaše zkušenosti s Angliru?

„Já jsem tam jel, myslím, dvakrát. Pro mě jako sprintera bylo v těchto etapách důležité jenom je přejet. Nebylo až tak důležité, jestli mi sedí, nebo nesedí. Ale pamatuju si, že je to zásadní kopec. A poslední kilometr dva před cílem si dokážu představit, že pro ty, kdo jedou na celkové pořadí, je stěžejní, jestli jim kopec sedne, nebo ne, a jaké tam dokáží udržet tempo. Je potřeba hodně šetřit silami, aby vám zůstaly právě na tu důležitou pasáž. Takže opravdu tady se klidně může rozhodnout Vuelta.“

Úterní časovka, která je po rovině a až závěr do kopce, může připomenout Rogličovi letošní Tour…

„To je taky pravda. Rogličovi sedí časovky, měl by být favoritem, ale na Tour jsme viděli, že mu zrovna časovka nesedla. Určitě by byl silnější, pokud by byla zvlněná nebo po rovině. Tam by to bylo jednoznačné, misky vah by se klonily k němu. Pokud tam je kopec, tam Carapaz dokáže držet tempo. Ale myslím, že je to spíš o momentální kondici, kterou se jim podaří udržet až do posledního týdne, a jestli jim sedne den. A také jaký mezi nimi bude rozdíl. Pořád bych favorizoval Rogliče a myslím, že to, co se stalo na Tour, byla spíš výjimka, než nějaké pravidlo.“

Co říkáte na návrat Chrise Frooma na Grand Tour?

„Asi všichni od něj čekali více. Na druhou stranu celá sezona byla zvláštní, dlouho nezávodil, zranění, která měl, byla velmi vážná. V první chvíli se uvažovalo o tom, jestli se vůbec vrátí k cyklistice a kam až je schopen opět dostat kondici. Takže na jednu stranu jsme byli zvyklí vidět ho nastupovat do etapových závodů s ambicemi na celkové prvenství. Což ale teď určitě ovlivnil i průběh sezony, kdy závodů bylo málo, nebyly takové možnosti připravovat se jako v minulých letech. Myslím, že je fajn, že se vrátil, ale vidíme, že má před sebou ještě velký kus práce, pokud by chtěl ve svém novém týmu dělat lídra pro tento druh závodů.“

Richard Carapaz Primož Roglič 29. května 1993 (27 let) narozen 29. října 1989 (31 let) 170 cm/62 kg výška/váha 177 cm/65 kg Ekvádor národnost Slovinsko Ineos Grenadiers tým Jumbo-Visma 4 profi sezony 5 9 vítězství (celkově) 45 3 vítězné etapy na Grand Tour 10 6 účast na Grand Tour 7 1 vítězné Grand Tour 1

Dnešní etapa

La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Alto de l'Angliru, 109,4 km, horská

náročnost *****

Délkou nic náročného. Ovšem hlavně kvůli závěrečnému stoupání peklo. To je na programu před druhým volným dnem. Když se vysloví název hory Angliru, orosí se mnohým cyklistům čelo. Není se čemu divit. Stoupání má sice jen 12,4 kilometru, průměr 9,9 procenta. Ale dva kilometry před vrcholem se hora neuvěřitelným způsobem zvedne a místy je sklon přes 20 procent (max. 23,5). Tady se bude lámat chleba. Kdo si na Angliru vybere horší den, už těžko bude něco dohánět.