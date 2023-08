Hirta mrzel konec na Giru: Na Vueltě chci pomoct. Čím děsí Vingegaard?

Do přípravy dal na jaře vše, co mohl. Stejně jako před vítěznou etapou v roce 2022 byl sám na soustředění v Kolumbii. Letos však Jan Hirt opouštěl Giro d´Italia předčasně s pozitivním testem na covid. „Mrzelo mě to. Hodně jsem tomu obětoval, byl jsem dobře připravený, ale nemohl jsem to nikde ukázat,“ prozradil český vrchař. U španělské Vuelty, která začíná v sobotu týmovou časovkou, doufá, že ji pojede lépe než dřív. Hlavně chce ale pomoci Remcu Evenepoelovi při obhajobě.

Když od této sezony přestoupil do týmu Soudal-Quick Step, měl Jan Hirt jasné směřování. Bude domestikem Remca Evenepoela, hvězdného Belgičana, který loni ovládl Vueltu a Espaňa a v budoucnu by rád triumfoval také na Tour de France. Dalším krokem na cestě mělo být Giro, které ale kvůli koronaviru nedojel. Stejně jako Čech. Přišla tak změna plánu a oba nyní jedou ve Španělsku. Jenže obhajoba nebude vůbec snadná. Na červený dres má zálusk Jumbo-Visma, která do hry nasadila i vítěze Tour Jonase Vingegaarda. Které etapy budou podle českého cyklisty klíčové a proč je podle něj Vuelta vnímaná méně prestižně než zbylé Grand Tours?

Startuje se v sobotu v Barceloně, kde jste měli už ve čtvrtek týmovou prezentaci. Jaká je tam atmosféra?

„Abych řekl pravdu, myslel jsem, že to bude větší.“

Vy to znáte v této oblasti ze závodu Kolem Katalánska, tam to bývá divácky lepší než teď?

„Obecně na týmových prezentacích bývá víc lidí, teď mi přišlo, že jich bylo docela málo.“

Na samotném závodu už by to ale mohlo být lepší, i v prvních dnech v Katalánsku. Jak velcí jsou obecně Katalánci cyklističtí fandové?

„Na kole tady jezdí dost lidí, jsou zde dobré terény, takže myslím, že cyklisticky je to docela dobré místo. A i při závodech tady bývá celkem dost lidí kolem tratí. Ale není to takové, jako když třeba letos začínala Tour de France v Baskicku. I když uvidíme teď, jak to bude při závodu.“

Vuelta startuje týmovou časovkou, ale hned po ní následuje jedna kopcovitá a také horská etapa do Andorry. Při Tour de France začali Jonas Vingegaard s Tadejem Pogačarem boj o žlutý dres relativně brzy. Dán je i zde a k tomu další velké hvězdy. Myslíte, že bude i teď podobný scénář, nebo se budou oťukávat trochu déle?

„Časovka družstev už to trochu nadělí, i když asi nebudou mít mezi sebou vyloženě minuty. Ale už to něco udělá, takže myslím, že do Andorry se bude závodit naplno. Jsou to už regulérně kopce a navíc hodně lidí, co tady jede, v Andoře bydlí a zná to tam dobře, takže to asi bude dost intenzivní etapa.“

Stejně jako to tam znáte vy.

„Ale stejně tak to tam zná spousta dalších lidí, v tom bych zase takovou výhodu pro sebe neviděl.“

Vuelta bývá mezi podniky Grand Tour opomíjená. Myslíte, že díky velkým hvězdám na startu včetně vítěze Tour de France by to mohlo letos být trošku jiné?

„Tour de France nemá konkurenci, ta to vyhrává termínem. Je v létě, když jsou všude prázdniny. Lidi se na to můžou dívat v televizi, můžou přijet na závod. Vuelta ve Španělsku je navíc pro lidi ze střední Evropy dál než to mají do Francie. V tom si myslím, že je ten hlavní rozdíl, především tedy ten termín.“

Je to trochu poznat i ve vnímání cyklistů, že Vueltě není přikládaný až takový význam, nebo to tak necítíte?

„Myslím, že se to mění. Teď už je každý závod, a to nejen Grand Tours, ale i ty menší, důležitý. Nikam už nejezdí lidi nepřipravení. Dneska se berou už všechny závody prestižně. Podle mě každý tým, co jede na Vueltu, se snaží vzít to nejlepší, co aktuálně má. Není to jako kdysi, že to bylo tak, že ti, co jdou příští rok do jiného týmu a podobně, byli posláni na Vueltu, protože tam už nikdo nechce. Teď už se o účast tady bojuje a v tom se cyklistika mění.“

Co se vás týká, měl jste Vueltu v plánu, nebo jste ji zařadili až poté, kdy jste museli odstoupit z Gira kvůli covidu?

„Měli jsme plán jen po Giro, pak už jsem nevěděl, kam mě tým pošle.“

Z Gira nejprve odstoupil kvůli koronaviru váš lídr Remco Evenepoel, dva dny poté i vy s dalšími závodníky z týmu. Jak dlouho vám pak trvalo, než jste se zase naplno dostal do tréninku. Jak moc vás covid zasáhl?

„Byl jsem nemocný, měl jsem teplotu, v noci jsem se potil, kašlal jsem. Ale 'neumíral jsem', nebylo to tak šílené. (usměje se) Ale byl jsem nemocný, takže jsem si dal nějaké volno. Navíc jsem neměl výhled žádných blízkých závodů, takže jsem neměl kam spěchat.“

Váš jediný závod mezi Girem a Vueltou bylo Kolem Polska na přelomu července a srpna. Jaké to pro vás je, když máte v programu tak málo závodních dnů?

„Tohle mi tolik nevadilo, že jsem tam neměl delší dobu závody. Co mi vadilo, bylo odstoupení z Gira. Protože jsem tomu zase obětoval hodně, byl jsem dobře připravený, ale nemohl jsem to nikde ukázat.“

Měl jste po covidu nějaké potíže dostat se zpět do formy, nebo stačilo jen si odpočinout, vyléčit se a zase naskočit do přípravy?

„Neměl jsem žádné potíže. Jen vím, že vždycky mám jaro lepší než podzim. Takže mě mrzelo to, že i když bych jel Vueltu, tak tam bude obava, že nebudu tak dobrý jako na jaře na Giru. Podle zkušeností, které mám každý rok se svým závoděním, tak vždycky jsem lepší na Giru než pak na Vueltě.“

Vždy říkáte, a je to i vidět, že na Giru se nejdřív potřebujete rozjet a nejlepší máte poslední týden. Jak to máte s Vueltou?

„Doufám, že letos budu lepší než jiné roky. Ale taky jsem to tady měl tak, že v posledním týdnu jsem byl lepší než na začátku.“

Když jste měl tak dlouhou závodní pauzu, jaký byl váš program během ní? Bylo tam i nějaké vysokohorské soustředění s týmem, nebo jste trénoval individuálně?

„Zatímco před Girem jsem byl po týmovém soustředění ještě individuálně ve výšce v Kolumbii, teď jsem absolvoval vysokohorský kemp jen s týmem v Itálii ve Val di Fassa ve výšce okolo 1900 metrů.“

Teď už ale startuje Vuelta. Týmový cíl je jasný, Remco Evenepoel chce obhájit loňské prvenství. Dal jste si vy nějaký svůj cíl?

„Být schopný mu pomoct. Jinak nic. Co se týče nějakého vlastního úspěchu v etapě, na to teď rozhodně nemyslím. Budu se snažit Remcovi pomoct, být tam s ním co nejdýl. Uvidím, jak to půjde. Jumbo by tady mělo být nejsilnější tým, závod budou tvořit spíš oni, než my, tak uvidíme, jak to půjde.“

Na Vueltě se spousta lidí děsí Angliru, v itineráři je ale i Tourmalet známý hlavně z Tour de France. Ten vy jste ale ještě nikdy nejel, že?

„Na Tour určitě ne a myslím, že ani na Dauphiné ne. Ale já nad tím nepřemýšlím tak, že bych si chtěl v uvozovkách odškrtnout ty známé kopce. Ani Col de la Loze jsem předtím neznal a taky to byl strašně těžký, krutý kopec. Takže to neberu jen podle jména.“

Která pasáž letošní Vuelty by mohla podle vás být klíčová pro celkové pořadí?

„Určitě bude těžká etapa s Angliru, je to krátká etapa, na začátku rovina a pak najednou ty tři kopce na sobě namačkané. Časovka taky udělá nějaký rozdíl. Uvidíme, jak na tom bude Vingegaard. Jestli poletí jak na Tour, tak to bude taky o něčem jiném i pak v kopcích. To se uvidí. Každá etapa může být záludná. Mně se třeba jezdí blbě v okolí Alicante. Je tam teplo a takový divný vzduch kvůli vlhkosti, vždycky tam trpím. To je opravdu ale individuální, co komu sedí a co ne.“