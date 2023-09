Kuss: Já a lídr? Díky, nechci, až moc stresu. V čem mu radí Vingegaard?

Jeho statistiky jsou úžasné. Momentálně jede Sepp Kuss už pátý podnik Grand Tours v řadě. I když loňskou Vueltu a Espaňa musel opustit po 8. etapě kvůli nemoci.

V posledních pěti letech jeho celek Jumbo-Visma vyhrál zatím šest třítýdenních etapových závodů a u všech Kuss byl!

Je však třeba zdůraznit, že pokaždé jako domestik, tedy pomocník. I když jako velmi důležitý a také oceňovaný. Vždyť mezi horskými domestiky nyní patří k úplnému topu.

Co se ale děje teď na španělské Grand Tour je překvapením. A jak to vypadalo v prvních dnech, kdy osmadvacetiletý Američan získal červený dres a také ho po časovce udržel, i pro jeho původní lídry Primože Rogliče a Jonase Vingegaarda. Už sedm dnů vezl Kuss tuto cennou relikvii a v úterý v ní vyrazí na trať znovu.

„Vuelta je trochu jiná. Myslím, že na Giru nebo na Tour by takovéhle překvapení nebylo. Ale na Vueltě, jak je ke konci sezony, se tyhle věci občas stanou, vyloupne se tam někdo, s kým se nepočítalo,“ vysvětluje jeden z nejlepších českých cyklistů a nyní sportovní ředitel Roman Kreuziger.

Jeho překvapilo něco jiného, než jen to, že se Kuss dostal na první příčku.

„Říkal jsem si, že by mohl v druhé půlce trošku vadnout, protože už má přeci jen za sebou Giro i Tour. Ale zatím pořád jede, takže uvidíme. Ostatní týmy nemají nikoho, kdo by ho mohl vyloženě překvapit, možná UAE Emirates se Solerem a Ayusem, který myslím, že je v tenhle okamžik nejnebezpečnější, ještě s Masem. Ti by mohli Jumbo ohrozit, aby nebyli první tři na pódiu,“ připomněl Kreuziger ještě jeden důležitý fakt.

Nejen že Kussovi momentálně patří průběžné první místo, ale zbylá dvě na pódiu okupují Roglič s Vingegaardem. „Když se na to člověk dívá, tak se tomu nechce ani věřit, že jsou první tři na pódiu a ostatních pět na ně pracuje.“

Pro Kusse je ale nesporná výhoda mít za sebou dva týmové parťáky, navíc letošního vítěze Tour de France a Gira d´Italia. Protože pokud by první místo neudržel on sám, zaskočí některý z nich.

„To rozhodně. Teď je jen otázka, jak to mají nastavené v Jumbu. Jestli chtějí vyhrát s Kussem, aby měli tři různé vítěze Grand Tour. Případně jestli budou chtít, aby dal Vingegaard Tour, Vueltu a kdo ví, jestli by příští rok třeba nejel Giro. Nebo by měl Roglič vyhrát čtvrtou Vueltu? Těžko odhadnout, co se jim honí hlavou,“ dodává nejúspěšnější český jezdec na třítýdenních etapácích.

Moc dobře také ví, s čím vším se musí Kuss jakožto lídr Vuelty vypořádat. Třeba každodenní ceremoniály na pódiu, které si užívají fanoušci, ale cyklistům ubírají síly. K tomu krátká tisková konference, dopingová kontrola.

„Navíc většinou když má člověk tenhle kolotoč, tak se nestihne po etapě vysprchovat, je jen otřený vlhkými ručníky. Takže kromě povinností jako tiskovka, doping, pódium, člověk stojí na nohou a není hned natažený, tak ještě i to, že se nemůže hned osprchovat, aby tělo regenerovalo. To jsou samozřejmě věci, které trochu ubírají na síle. Ale u Kusse, který je v tom takhle poprvé, to může být výhoda, že ho to naopak nabíjí,“ přibližuje Kreuziger další detaily, které běžný divák nevidí.

Samotný muž v červeném v neděli prozradil, že už si na tenhle kolotoč pomalu zvyká. „Začínám už chytat trochu rytmus. Ačkoliv na to nejsem zvyklý, je to docela pěkné. To, že máte tenhle trikot, převyšuje všechny povinnosti,“ culil se rezident Andorry.

Před tím, než se dostane na pódium, ale musí odjet etapu a hlavně v ní o dres nepřijít. Ani to nemusí být vždy snadné. Hlavně pak v rovinatých dnech. „Když to vezmeme přímo na Kusse, tak on je jeden z těch, kteří ve finálních pasážích rovinatých etap nabírali čas, aby neriskovali a nebyli u nějakého pádu. Kdežto teď jako lídr se tam musí s ostatními tlačit, aby nechytal zbytečné ztráty,“ vysvětluje Kreuziger.

Naopak v horách se toho pro dřívějšího domestika podle českého experta až tolik nemění. „Jako pomocník musí být plně koncentrovaný a musí být k dispozici, aby pomohl lídrům. V dresu teď navíc musí být nachystaný na každou etapu, aby předešel všemu nebezpečnému, vyhnul se možným rizikům.“

Jak je však vidět, pere se s tím Kuss zatím skvěle. Navíc mu radí i dvojnásobný vítěz Staré dámy Vingegaard. „Třeba to, na kterém zadním kole se má v balíku držet a podobně,“ prozradil muž, který čeká v záloze, kdyby se snad něco přihodilo. Celý peloton totiž nyní čeká možná nejtěžší týden celé Vuelty, který rozhodne o tom, kdo dorazí v neděli do Madridu v červeném dresu.

Průběžné pořadí Vuelty

1. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 54:38:42

2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -1:37

3. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -1:44

4. Juan Ayuso (Šp./UAE Team Emirates) -2:37

5. Enric Mas (Šp./Movistar) -3:06

6. Marc Soler (Šp./UAE Team Emirates) -3:10

7. Mikel Landa (Šp./Bahrain-Victorious) -4:12

8. Aleksandr Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) -5:02

9. Cian Uijtdebroeks (Bel./Bora-hansgrohe) -5:30

10. Joao Almeida (Port./UAE Team Emirates) -8:39

...

47. Jan Hirt (Soudal-Quick Step) -1:30:52

113. Michal Schlegel (Caja Rural-Seguros RGA) -2:39:39