Tlak na odstoupení týmu Israel-Premier Tech z Vuelty sílí. Hirtův celek cítí obavy
Na španělské Vueltě se v pátek cyklisté soustředili na klíčovou etapu s dojezdem na ďábelské Angliru. Jenže i přes to, že chce celek Israel-Premier Tech i s českým vrchařem Janem Hirtem v takových etapách podat co nejlepší výkon, nemohou ignorovat události, které letošní Vueltu od páté etapy doprovází. Tedy protesty propalestinských aktivistů, kterým jde o to, aby izraelský celek ze závodu odstoupil. Jeho vedení to odmítá, vyřazení týmu už podporuje ale třeba i španělský ministr zahraničí. Hlavní slovo má však UCI.
V páté etapě, tedy týmové časovce, vstoupili propalestinští aktivisté s transparentem a palestinskými vlajkami do silnice zrovna, když tudy projížděl tým Israel-Premier Tech i s českým cyklistou Janem Hirtem. Někteří z osmičky závodníků museli téměř zastavit, nakonec ale všichni projeli.
V jedenácté etapě se startem i cílem v baskickém Bilbau museli organizátoři zase posunout cíl etapy o tři kilometry blíž, protože v prostoru původního cíle nebyli kvůli protestujícím schopní zajistit bezpečný průjezd pelotonu.
Právě po této etapě naznačil technický ředitel závodu Kiko García, že by bylo lepší, kdyby izraelská sestava závod opustila a ten pak byl pro ostatní týmy zase bezpečnější.
„Víme, že pokud nepřijde žádná reakce, budou protesty pokračovat. I na ty, které proběhly, jsme Mezinárodní cyklistickou unii (UCI) předem upozornili. Rozhodnutí ale není na nás, my jen musíme pokračovat v zajištění bezpečnosti závodu,“ prohlásil García po 11. etapě. Současně dodal, že mluvil i s vedením týmu Israel-Premier Tech, to však trvá na tom, že chce Vueltu dojet až do jejího cíle v Madridu 14. září.
„Existuje jen jedno řešení, které my ale samozřejmě nemůžeme prosazovat. Aby si izraelský tým sám uvědomil, že svou přítomností tady nezvýší bezpečnost všech ostatních,“ dodal García pro španělský deník AS.
Ve čtvrtek večer se k nátlaku přidal také španělský ministr zahraničí Manuel Albares při svém vystoupení ve veřejnoprávním rádiu Radio Nacional de España, kde podpořil myšlenku na vyloučení izraelské sestavy z Vuelty a Espaňa. „Chápu to a určitě bych to podpořil,“ řekl Albares na otázku, zda si myslí, že by měl být tým ze závodu vyřazen. Současně ale dodal, že to není na rozhodnutí španělské vlády, ale UCI. Cyklistická unie ale trvá na tom, že sport, a tím pádem i cyklistika, si musí držet politickou neutralitu a vyjádřila solidaritu se všemi týmy, jejich zaměstnanci a závodníky.
Albares však připomněl vyloučení ruských a běloruských celků z UCI při zahájení ruské agrese na Ukrajině.
Tým Israel-Premier Tech se ale brání, třeba i tím, že nejsou v žádném ohledu spojeni se státem. „Toto je soukromý sportovní tým. Chápeme, že lidé protestují, a je to legitimní, ale musí to být pokojné. Nemůžeme tolerovat fyzické a verbální napadání, které zažíváme,“ řekl ředitel týmu Óscar Guerrero deníku AS.
„Nemůžeme jen tak říct, že odcházíme. Mluvíme o skupině 180 rodin, které živíme. A když řekneme, že odjíždíme tady, současně závodíme i v Anglii, brzy pojedeme do Belgie, Francie, Japonska, Číny... Co pak budeme dělat?“ nadnesl španělský direktor. Podle něj přijel do Španělska i kanadský majitel stáje Sylvan Adams, jenž jednu etapu objel v týmovém autě v pelotonu a byl celou situací velmi znepokojen.
„V týmu jsme nikdy nemluvili o politice. Naší mentalitou je dělat cyklistiku, naši profesi. Pokud bychom odstoupili tady, museli bychom to udělat všude a tím pádem zrušit tým,“ dodal Guerrero.
Také ale přiznal, že cítí jisté obavy. „Strach? Ano. Neřeknu vám, že ho necítím. Musel jsem s autem provést několik manévrů, které nikdo nečekal, a nebylo to příjemné,“ řekl Guerrero.
Na španělskou Vueltu nastoupila osmičlenná sestava stáje Israel-Premier Tech, v níž figuruje pouze jediný Izraelec Nadav Raisberg. Ten se také jako jediný ze závodníků k situaci vyjádřil na svém Instagramu: „Cením si vaší podpory, díky ní cítím, že v této situaci nejsem sám,“ napsal po řadě podpůrných komentářů fanoušků cyklistiky.