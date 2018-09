Svorada: Sagan je komplexní závodník. Anulování Armstronga nedává smysl

Řekl o své kariéře…

„Bylo to skvělé období. Povedlo se mi naplnit mé sny. Od malička jsem měl rád sport, soupeření a povedlo se mi dostat až na absolutní špičku ve světové cyklistice. Byl jsem na všech nejdůležitějších cyklistických závodech a na spoustě z nich se mi povedlo i vyhrát, takže pro mě to byl splněný sen.“

Řekl o anulovaných výsledcích Lance Armstronga…

„Mně to nedávalo smysl, nic to víceméně nezměnilo. Cyklistika postupně zaváděla boj s dopingem a myslím si, že období, které bylo před Armstrongem, bylo daleko horší, protože v začátcích žádné kontroly nebyly. Všichni brali, co mohli a bylo to bez jakékoliv kontroly a docházelo dokonce i k úmrtím. Později byly dopingové kontroly zaváděny a bylo omezováno užívání všech škodlivých látek. Což je jenom dobře. Akorát hodnotit něco zpětně, deset let dozadu, to nikomu zásadně nepomohlo. Cyklistika byla v době, kdy byl případ Armstrong řešen, už jinde, než v době, kdy jezdil a dnes je ještě dál. Anulování jeho výsledků my tedy nedávalo moc smysl.“

Řekl o dnešních dopingových kontrolách…

„Přijde mi, že dopingová pravidla jsou velmi přísná a v určitých případech hraničí s omezováním osobní svobody. Závodníci musí hlásit přibližně měsíc dopředu před závodem, kde se budou nacházet, aby byli k dispozici dopingovým komisařům, kteří mohou přijít v jakoukoliv denní dobu. Pokud tam pak závodník není, může to být bráno jako vyhýbání se dopingové kontrole a už má závodník černý puntík. Když by se to stalo třikrát, je to bráno jako pozitivní dopingový nález. To jsou věci, které si mnoho lidí vůbec neuvědomuje.“

Řekl o výhře na Champs-Elysées…

„Každé vítězství je hezké. To na Champs-Elysées je hodně sledované. Je to poslední etapa Tour de France, vyhlašuje se vítěz celého závodu i poslední etapy. Bylo to fajn, ale pro mě to bylo další vítězství na Tour de France. Kouzlo mají i jiná vítězství, ať už to v Závodě míru, nebo první výhra na Giro d´Italia nebo první na Tour de France, ale třeba i ta vítězství, která se u sprintera až tak nepředpokládají.“

Řekl o nejtěžším momentu kariéry…

„Těch momentů je také více, kdy to člověku úplně nejede. Dost negativní zkušenost jsem měl ale s jedním pádem, kdy jeden z mých soupeřů, následky pádu nepřežil. To jsou chvíle, které se vám rozleží v hlavě, a uvažujete, zda pokračovat dál. Obzvlášť, když už máte nějaký věk. V životě každého jsou ale těžké chvíle a chce to jen čas, aby si to hlava vyhodnotila. Já se rozhodl pokračovat a bylo z toho pak ještě mnoho krásných vítězství.“

Řekl o svém současném vztahu k cyklistice…

„V cyklistice jsem zůstal i po skončení své profesionální kariéry, i když spíše na obchodní bázi. Částečně mě cyklistika živí, rád ji sleduji a rád na kole dál jezdím, i když už to není takové to pravé trénování. Spíše je to odreagování se po práci, k čemuž patří i sledování závodů.“

Řekl o současné české cyklistice…

„Na to, jak jsme malá země, tak máme zajímavé číslo jezdců v širší světové špičce, kteří dokážou vyhrávat závody na mezinárodní úrovni, fungují dlouhodobě v tomto cyklistickém světě a uživí se v něm. Dokonce na Slovensku mají absolutní světovou jedničku Petera Sagana. Současná cyklistika je určitě hodně zajímavá a i my máme svá želízka v ohni.“

Řekl o Peteru Saganovi…

„Je extrémně komplexní. Je rychlý v závěrech, ale má dostatečnou vytrvalost na to, aby přejel některé menší kopce. To mu dává obrovskou výhodu v boji o zelený trikot na Tour de France. V cyklistice není člověk, kterému by vyhovovaly všechny závody, to je na ní hezké. Peter Sagan ale dokáže svou komplexností obsáhnout velmi široké spektrum závodů. Pro cyklistiku je jen dobře, že je takový showman. Diváci po celém světě po něm šílí. Je skvělé, že se takovým způsobem dokáže odreagovat a ne být neustále koncentrován jenom na výkon, ale že dokáže i bavit. Proto je tak oblíbený a stal se světovou jedničkou, ale i nejlépe vydělávajícím cyklistou historie.“