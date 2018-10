Kreuziger o velkém návratu: Giro mám rád, ale Tour de France mi sedí víc

Nikdy neodpovídá vyhýbavě, vždy na rovinu řekne, jak co cítí. Typický povahový rys Romana Kreuzigera. Na středeční tiskové konferenci tak přiznal, že když nastupoval do týmu Mitchelton-SCOTT, neočekával, že bude měnit stáj už po dvou letech. „Tým hodně vyrostl, proběhla řada změn. Mnoho mi to dalo a já jsem jim toho také dost předal,“ řekl Kreuziger.

Čas v australském seskupení prý nemůže hodnotit pozitivně ani negativně. „Byly to dva roky, kdy jsem se trochu hledal. Naučil jsem se důstojně řeč, abych se domluvil s ostatními, takže to nebude problém ani v nové stáji, kde zůstaneme u angličtiny,“ vyznal se.

Bylo prý několik individuálních výsledků, se kterými je spokojený, ale i týmových. Jeden z nejúspěšnějších českých cyklistů historie nicméně i přiznává, že byly též těžší chvíle. „To se ale tak v kariéře děje a člověka to motivuje dál. Proto, když přišla nová výzva, od Dimension Data, líbilo se mi, že tam jsou samozřejmě mladí a nadějní závodníci, ale i že tam budu mít dost prostoru pro sebe. Je to tým, který je velmi kvalitní na ardenské klasiky,“ tvrdil Kreuziger, jenž bude znovu pospolu s Enricem Gasparottem a Michaelem Valgrenem, s nimiž už v minulosti závodil, což považuje za velikou výhodu.

K samotnému procesu odcházení z týmu se tak dvaatřicetiletý jezdec vyjádřil s pobavením: „Normálně po závodech nechávám své tašky a helmy v autobuse, ale tentokrát jsem si je sbalil a odvezl je domů,“ zahlásil. Jako jedinou památku na tým si ponechá jeden dres, stejně jako v předchozích případech.

Velikým úspěchem v letošní sezoně bylo Kreuzigerovo umístění v závodě s hromadným startem na mistrovství světa v Innsbrucku, kde skončil šestý. Přestože po projetí cílovou čárou neskrýval nespokojenost a cítil, že mohl dopadnout mnohem lépe, kdyby jej několik kilometrů nesužovaly křeče, zpětně hodnotí svůj výsledek s nadhledem a úsměvem. „Tak já jsem věčně nespokojený. Úspěch to určitě byl. Příští rok v Yorkshiru by to mohlo vyhovovat Zdeňkovi Štybarovi, nebo Petru Vakočovi,“ domníval se.

Sezonu skončil minulou sobotu. Nyní odjíždí na dovolenou, hned potom mu ale opět začne příprava. 11. listopadu už odlétá do Kapského Města, kde má s novým týmem první soustředění. Nicméně až do konce roku bude stále oblékat dres MitcheltonSCOTT, neboť cyklisté mají vždy smlouvy do konce kalendářního roku. „Po soustředění se přesunu do Itálie na Gardu. Začátkem prosince odletím na Kanárské ostrovy. Takže naskočím do mého osvědčeného programu,“ uvedl.

Ohledně startů na závodech v příštím roce už si udělal s Rolfem Aldagem, sportovním ředitelem týmu Dimension Data, předběžný program. „Chtěl bych začínat v Evropě, někdy začátkem února. Poté přesun do Emirátů, Abú Zabí, Omán, pak jsou tam ve hře Tirreno-Adriatico a Paříž-Nice. Později půjde o Ardeny, potom menší pauza a následně budeme směřovat k Tour.“

S největší pravděpodobností však bude chybět na startu etapového závodu Giro d’Italia. „Giro mám sice ohromně rád, ale tím, že trpím alergiemi na pyl, tak je to do budoucna závod, který se budu snažit eliminovat a spíš se budu soustředit na letní fázi s Tour, která mi i víc sedí,“ dodal Kreuziger.