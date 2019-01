Vakoč po těžkém úrazu naskočí dřív: Jsem připravený, hrozně se těším! | iSport.cz

Původně plánovaný prvním závodem po náročné rekonvalescenci po třech operacích byl přitom 14. únor a závod Tour de la Provence. Příprava se ale vyvíjela nad očekávání dobře, a tak může český cyklista naskočit už dříve.

„Připadám si připravený. Byly k tomu indicie už v posledních týdnech, že bych mohl začít dřív a dneska se to potvrdilo,“ vzkázal přímo z týmového soustředění ve španělském Calpe.

Návrat do smečky: Vakočův rok od hrůzné nehody. Jak se dával dohromady? 1080p 720p 360p REKLAMA

„Znamená to, že už za 14 dní budu odjíždět do Argentiny a za tři týdny budu závodit. Budu tam s Julianem Alaphilippem a dalšími mladými závodníky z našeho týmu. Budeme bojovat o vítězství v etapách. Pro mě to bude skvělý závod na rozjetí, je tam několik rovinatých etap i den volna, takže to bude perfektní způsob, jak se dostat zpět do závodění, protože pro tělo to bude určitě ohromný šok po téměř roce a půl,“ je si Vakoč dobře vědom náročnosti akce.

Zároveň tam oslaví i malé, ne zrovna příjemné výročí. „Je to téměř rok po tom incidentu, po nehodě, která se mi stala 25. ledna loňského roku. Na druhou stranu je to hezké, takové symbolické, že po roce se vracím do závodů,“ uzavřel jezdec týmu Deceuninck-QuickStep.