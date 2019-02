Uzdravený Vakoč po návratu do pelotonu: Překvapilo mě, jak dobře to šlo | iSport.cz

Vakoč přispěl k celkové druhé příčce Francouze Juliana Alaphilippea a také k úspěchu dalšího kolegy z týmu Deceuninck-Quick Step Remca Evenepoela. Teprve devatenáctiletý Belgičan ovládl při své profi debutu hodnocení mladých jezdců a v absolutním pořadí byl devátý.

"Je to úžasné, znovu závodit. Docela mě překvapilo, jak dobře to šlo. Jsem rád, že se mi povedlo takhle vrátit zpátky do smečky a hned pomoct parťákům. Díky všem za podporu v uplynulých dvanácti měsících," uvedl Vakoč na instagramu.

Loni na konci ledna ho srazilo auto a Vakoč utrpěl vážná zranění včetně šesti zlomených obratlů. V nemocnici pak strávil dva měsíce. Původně se měl do pelotonu vrátit v polovině února v závodu Kolem Provence, ale belgická stáje ho nakonec vyslala již do Argentiny.