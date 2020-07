Cyklistická sezona se rozjíždí, začíná se na Strade Bianche. Jaká bude Tour? | iSport.cz

Už s půlročním předstihem oznámila nejprve stáj Ineos, že od příštího roku nepočítá se službami hvězdného Chrise Frooma. A chvíli na to potvrdili Israel Start-Up Nations, že jsou to oni, kdo vítěze čtyř ročníků Tour de France získal do svých služeb. Právě proto bude zajímavé sledovat, zda cyklistický gigant Frooma vůbec nominuje na letošní Tour, a pokud ano, jaká tam bude jeho role. Brit sice prohlásil, že chce historicky pátý triumf získat ještě letos s Ineosem, všeobecně se ale počítá, že pokud vůbec, dojde k tomu spíš až v jeho novém angažmá.

Obnovený kalendář (nejvýznamnější akce)

1. srpna Strade Bianche (It.)

8. srpna Milán – Sanremo (It.)

5.-9. srpna Kolem Polska (Pol.)

15. srpna Lombardie (It.)

12.-16. srpna Critérium Dauphiné (Fr.)

25. srpna Bretagne Classic – Ouest-France (Fr.)

7.-14. září Tirreno Adriatico (It.)

29. srpna – 20. září Tour de France (Fr.)

20.-27. září Mistrovství světa (Švýc.)

30. září Valonský šíp (Bel.)

29. září - 3 října BinckBank Tour

4. října Lutych-Bastogne-Lutych (Bel.)

10. října Amstel Gold Race (Niz.)

11. října Gent - Wevelgem (Bel.)

18. října Kolem Flander (Bel.)

3.-25. října Giro d'Italia (It.)

25. října Paříž - Roubaix (Fr.)

20. října – 8. listopadu Vuelta a Espana (Šp.)