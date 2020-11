Kreuziger míří do ruského Gazpromu. Bude bez Tour, soustředí se na OH

Ještě na jaře mluvil Roman Kreuziger o tom, že by svůj letos končící kontrakt v týmu NTT rád prodloužil, pokud to půjde. Jenže ono to nešlo. Japonský titulární sponzor s jihoafrickým týmem smlouvu neprodloužil a hlavního sponzora se šéfovi Dougu Ryderovi dodnes sehnat nepovedlo. A tak většině cyklistů včetně Kreuzigera nezbylo, než si hledat nového zaměstnavatele.

Jenže po týmu CCC je NTT už druhým, kde se závodníci museli poohlédnout po novém celku. Navíc kvůli finančním potížím a krácení rozpočtu většiny prvodivizních týmů je v tuto chvíli bez smlouvy velká spousta jezdců. Proto když přišla konkrétní nabídka, nebylo moc co řešit.

„Vybírali jsme ze tří možností, nejkonkrétnější byla od Gazrpomu-RusVelo. Je potřeba uvědomit si situaci, která bohužel zastihla i mě, kdy je stále na trhu sedmdesát osmdesát velice kvalitních závodníků, takže jsem rád za to, že mám tuhle nabídku,“ vysvětlil sportovec, který je v profi pelotonu už dlouhých 15 let.

V ruském týmu, který závodí ve druhé divizi, podepsal roční smlouvu. Tým si českého závodníka vybral právě díky jeho zkušenostem. „Je to nová výzva, nový tým. Myslím, že to byl hodně zvláštní rok pro všechny, mně úplně nevyšel, tak jak bych si přál, ale chci se restartovat. Z týmu cítím, že tam je energie, mluvil jsem s ředitelem, sportovními řediteli a věřím, že je to ten z týmů, kde ještě věří, že potřebují mít závodníky se zkušenostmi, takže mi důvěřují. Na druhou stranu bych mohl dostat i prostor pro sebe,“ věří Kreuziger.

Jedno podstatné ALE tady je. Jde o pro kontinentální tým, což znamená, že nemá automatickou účast na nejdůležitějších závodech, jako jsou Kreuzigerova oblíbená Tour de France, Giro d´Italia a Vuelta a España. A i u dalších závodů kategorie World Tour musí čekat na pozvánku organizátorů.

Člověk musí čekat na pozvánky

„Gazprom je ambiciózní tým, měli by dostat pozvánku na Giro. Vzali i Ilnura Zakarina (do konce roku tým CCC), který se chce koncentrovat zase na celkové pořadí. A i na ardenské klasiky měli pozvánky, které letos odmítli, protože v nabitém programu měli unavené závodníky. Ale myslím, že příští rok se mnou bychom se tam měli dostat.“

Nicméně rizika, že velké závody nepojede, si je vědom. „Člověk musí čekat na pozvánky. Nebudeme si nalhávat, že v dnešní době by každý nechtěl mít dvou až čtyřletou smlouvu ve World Tour týmu, ale cyklistika se mění a myslím, že nás čekají roky přežití. Mojí prioritou bylo zůstat v NTT, ale jednání se hodně prodlužují, od června se to pořád táhne, a kdybych neměl podepsáno, přece jenom už je půlka listopadu, tak by hrozilo, že skončím, a to jsem určitě nechtěl,“ vysvětlil vítěz jedné z ardenských klasik Amstel Gold Race (2013).

S vidinou toho, že účast na Tour de France je spíš v rovině snění, má pro příští sezonu jiný cíl. „V roce 2021 jsou velkou prioritou olympijské hry v Tokiu, kde si myslím, že je trať náročná a měla by mi sedět. A hlavně tým je jeden z těch, který mi umožní, abych se mohl nachystat právě na olympiádu, protože si myslím, že tam je velká šance,“ přidal další z důvodů pro výběr Gazpromu.

V sestavě NTT, dříve Dimension Data, působil český jezdec dva roky, a za tu dobu si oblíbil i jednu z jeho mimo sportovních aktivit. „NTT můžu poděkovat za skvělé dva roky, a i když ten druhý se mi nepovedl tak, jak bych chtěl, držím jim palce, aby se jim povedlo sehnat sponzora a zůstali nadále v pelotonu. Určitě to nebylo jenom o samotném našem týmu NTT, ale i charita Qhubeka má velký dosah, je to strašně fajn věc, takže i proto jim držím palce, aby zůstali a mohli dál podporovat Qhubeku, protože její přesah je ohromující. Je neuvěřitelné potom vidět ty šťastné děti, kterým se díky darovaným kolům ohromně zkracují časy, kdy cestují do školy,“ připomněl charitativní projekt jihoafrického týmu, který dává chudým dětem jízdní kola.

Kreuziger už se v tuto chvíli připravuje na další sezonu v sedle, konkrétně na Kanárských ostrovech. „Bylo to neplánované, ale nakonec jsem se rozhodl, že začnu tady, protože v Čechách je všechno zavřené a v tomhle období potřebuju chodit i do posilovny, jezdit na kole a dělat různé věci. A tady v tenhle okamžik všechno funguje. Sice s rouškami, ale jinak se to všechno dá, takže jsem teď tady pravděpodobně na 14 dní, pak bych měl jet domů, jet si vyzvednout nový materiál, na nějaké měření do Itálie, a pak bych před Vánoci asi odletěl zpět na Kanárské ostrovy,“ popsal své další plány.

V Gazprom-RusVelo nebude Kreuziger jediným Čechem, tým angažoval také talentovaného osmnáctiletého Mathiase Vacka, českého a evropského juniorského šampiona v časovce.