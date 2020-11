Černý bude závodit se Štybarem, podepsal v Deceuninck-Quick Step

Josef Černý by měl od příštího roku závodit za tým Deceuninck-Quick Step po boku Zdeňka Štybara • Twitter

Český cyklista Josef Černý, který letos zažil nejlepší sezonu své kariéry, bude v příštím roce jezdit za jeden z nejlepších světových týmů. Informace belgického tisku, že manažer týmu Patrick Lefevere uskutečnil první přestup, se potvrdily.

„Jsem moc šťastný, že budu jezdit za jeden z nejlepších týmů v pelotonu. Myslím, že dokážu přispět k jejich slavnému 'vláčku' a pracovat vepředu, pokud bude potřeba. Také jsem ukázal, že se dokážu předvést sám, když mám dobré nohy,“ připomněl Černý na týmovém webu své vítězství v 19. etapě Gira d'Italia. „Už se těším, až se se všemi brzy potkám a budeme plánovat novou sezonu,“ dodal držitel českého mistrovského double z roku 2018.

Tým Deceuninck-Quick Step je spíše klasikářský celek, což by Černému, který tento typ závodů jezdil už v týmu CCC, kde pomáhal Gregu van Avermaetovi, mohlo sedět. Navíc byl hodně vidět i na posledních závodech Grand Tour, především zásluhou Juliana Alaphilippa, Sama Bennetta (Tour de France) a Joaa Almeidy (Giro).

„Už jsme sice měli na rok 2021 silný tým, ale když se naskytla možnost získat Josefa, nechtěli jsme ji promarnit. Je to silný a pracovitý jezdec, jenž je dobrý do skupiny i sám na sebe. Dokázal to svým působivým etapovým vítězstvím na Giru nebo výsledky v celkovém pořadí etapových závodů,“ poukázal šéf týmu Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevre na letošní druhá místa Černého na závodech Potiou-Charentes a Kolem Murcie. „Dodá našemu týmu dynamiku a jsme nadšeni, že bude příští rok u nás,“ doplnil.

Černý se do kategorie World Tour dostal v roce 2019, kdy přišel do týmu CCC. V polské stáji mu letos končila smlouva, navíc tento celek po sezoně končí, a tak si musel úspěšný Čech hledat nové angažmá.