Štybar o MS v cyklokrosu: Bude mi zle, ale těším se. Zlato? Jedno procento

Jeho místo už je především na silnici, k cyklokrosu, ve kterém si Zdeněk Štybar udělal jméno, se však vždy rád vrací. Tentokrát to bude rovnou na mistrovství světa v belgickém Ostende. Na startu se tam potkají hned tři trojnásobní mistři světa. Vedle českého sympaťáka ještě cyklistický multitalent Mathieu van der Poel a přízrak minulé silniční sezony Wout van Aert. „Já ale budu startovat z poslední lajny, takže nevím, jaké cíle si dávat. Vím, že pojedu od startu až do cíle na krev, opravdu si chci tu krev v krku vychutnat,“ řekl Štybar.

O svém startu na MS jste informoval v pondělí. Kdy jste naskočil na cyklokrosové kolo?

„Jezdil jsem na něm už na konci listopadu a začátkem prosince, když bylo špatné počasí. Pak už jsem se přemístil do Španělska na silnici. Tento týden jsem byl třikrát a ještě si projedu trať i v sobotu, takže myslím, že by to mělo stačit.“

Jak dlouho jste řešili, zda pojedete na MS?

„Začal jsem to probírat tak dva, možná tři týdny zpět, kdy jsem byl na týmovém soustředění ve Španělsku. Zrušili nám totiž soustředění v Algarve, které mělo být touhle dobou, tak jsem se díval do kalendáře a viděl jsem, že se jede 31. ledna mistrovství světa. Začal jsem zjišťovat, jaké jsou možnosti, nechtěl jsem vzít místo některému mladému klukovi nebo komukoliv, kdo jezdí celou krosovou sezonu. To se nestalo. A Petr Dlask (reprezentační trenér) uvítal, že bych mohl jet. Potom už jsem potřeboval jen schválení trenéra a týmu, to se všechno povedlo. Do tréninku mi to zapadá, Patrik Lefevere (šéf týmu Deceuninck-Quick Step) to podpořil. Asi i díky tomu, že většina našich sponzorů pochází z míst okolo Ostende, takže myslím, že i pro ně to může být něco extra.“

CYKLOKROSOVÉ TITULY ZDEŇKA ŠTYBARA 2010 Tábor 2011 Sankt Wendel (Něm.) 2014 Hoogerheider (Niz.)

Reprezentační dres už máte?

„Ano, dostal jsem ho ve čtvrtek, když jsem si tam jel projet trať.“

Kdy jste v něm jel cyklokros naposledy?

„V roce 2014 na mistrovství světa, kde jsem vyhrál. Když jsem nad tím přemýšlel, uvědomil jsem si, že už je to celkem dlouhá doba.“ (úsměv)

Bylo důležitým faktorem, který rozhodl o vaší účasti, že se MS koná v Belgii a nemusíte tím pádem nikam cestovat za hranice?

„Určitě ano. Kdyby to bylo někde, kam by se muselo dlouze cestovat, tak bych do toho nešel. Cestování teď jednak není úplně jednoduché, a za druhé by mě přemisťování stálo spoustu času a energie. Pak totiž pojedu na další soustředění nebo na Mallorku, abych mohl dál trénovat a připravovat se na silniční sezonu. Ale naštěstí je to kousek, takže můžu jet.“

V této cyklokrosové sezoně jste žádný závod nejel. Bylo to jen kvůli únavě, nebo třeba také abyste snížil riziko kvůli covidu?

„To ani ne. Spíš mi to nezapadalo do tréninku. Vueltu jsem skončil až 8. listopadu, pak jsem zkrátil i dovolenou, protože většinou mívám tři, tři a půl týdne volno. Teď jsem měl jen dva. Pak jsme měli týmové soustředění, kde jsme to jenom tak nějak lochtali s klukama, kteří byli taky na Vueltě, spíš jsme jezdili kratší tréninky, abychom se dostali zpět do rytmu. Takže jet cyklokros nepřipadalo v úvahu, protože ani forma nebyla dobrá. Ale teď už se cítím celkem fajn a i proto jsem se rozhodl, že bych MS jel.“

ČESKÁ NOMINACE NA MS Muži elite Michael Boroš, Zdeněk Štybar Muži do 23 let Robert Hula, Jakub Říman, Šimon Vaníček Ženy elite Pavla Havlíková Ženy do 23 let Tereza Vaníčková

V Ostende budete tři trojnásobní mistři světa. Kdo z vás sbírku rozšíří?

„Viděl bych to tak, že na padesát procent Mathieu, 49 procent Wout a jedno procento já.“

Trénujete teď sám, nebo s Van der Poelem, když bydlíte kousek od sebe?

„Měli jsme spolu jet na trénink v pondělí a úterý, ale on nakonec plány změnil, protože měl náročný víkend. Ale viděli jsme se ve čtvrtek na trati.“

Sledoval jste během sezony cyklokrosové souboje Van der Poel vs. Van Aert?

„Ano, když jsem měl čas, tak jsem se o víkendu koukal. Teď už se mnou vždycky chvilku kouká i Lewis (pětiletý syn) a ptá se, kdo vyhraje.“

Co mu odpovídáte?

„Často říkám, že Mathieu van der Poel, protože většinu těch závodů opravdu vyhrává. Navíc Lewis ho zná, byli jsme u nich na návštěvě po prvním lockdownu, hrál si tam s ním. Takže se i ptá: Vyhraje Mathieu?“

Je to i z vašeho pohledu osvěžení, že je, oproti třeba loňsku, cyklokros opepřený o jejich souboje?

„Určitě ano. Myslím, že závody jsou hodně zajímavé. Wout je výborně připravený. Loni ještě ztrácel, tolik na to neměl, ale udělal krok dopředu i v technice. Teď je to opravdu rovnocenný soupeř pro Mathieuho.“

Přesuňme se teď chvíli na silnici. Kdy jste měl začínat sezonu a kdy ji nakonec začnete, když se opět ruší nebo přesouvají některé závody?

„Měl jsem začínat příští středu na Valencianě (3.-7. 2. Španělsko). Ale na týmovém soustředění jsem řekl, že tím, že se zrušila Argentina, mají určitě spoustu problémů dát kluky na závody a že mně vůbec nebude vadit, když začnu o týden později na Murcii a Almerii, protože budu moct ještě týden nebo dva navíc trénovat. Jenomže mezitím zrušili Murcii a Algarve, takže program teď vypadá úplně jinak. S tím samozřejmě nikdo před třemi týdny nepočítal. Takže to je bohužel jiné, ale měl bych mít zase brzy nový program. Ten se zase asi třikrát změní, takže člověk musí být trochu trpělivý.“

Když se nyní postupně opět ruší nebo překládají závody na jiný termín, jste optimistou v tom, že alespoň ty z kategorie World Tour se pojedou tak, jak mají?

„Bude samozřejmě záležet, jak se to bude v příštích týdnech vyvíjet, ale věřím tomu, že jednorázovky se pojedou. Tam je asi nejjednodušší všechno uhlídat. I bubliny na jednodenních závodech výborně fungovaly. Všichni byli otestovaní, jeden tým na hotelu. Samozřejmě u etapáků je to náročnější, protože spousta hotelů je zavřených. A pokud organizátor ubytuje do jednoho hotelu šest sedm týmů, protože v okolí jiná možnost není, tak už to problém může být. Ale myslím, že se potvrdilo, že jednorázovky se dají organizovat a že tam není žádné nebezpečí. Je to bez diváků, my jsme pořád testovaní, dvakrát třikrát v týdnu, takže myslím, že riziko je minimální.“

PROGRAM MS V CYKLOKROSU Sobota 13.30 muži do 23 let

15.10 ženy elite Neděle 13.30 ženy do 23 let

15.10 muži elite

Když mluvíte o opatřeních, v souvislosti se zhoršující se situací v Belgii bylo oznámeno, že během MS teď budou ještě přísnější pravidla. Máte informace jaká konkrétně?

„Všichni, kdo tam budou, musí být otestovaní, musíme mít PCR testy. Akreditaci vydají maximálně pro 500 lidí, a to včetně závodníků, mechaniků, novinářů, organizátorů a tak dále, takže to je hodně omezené. V pátek musí všichni odevzdat negativní test a tuším, že v sobotu se bude všechno přetestovávat i od organizátora. Takže by to mělo být zajištěné. Tady v Belgii se totiž dost řešilo, jestli to vůbec povolí. Hodně se totiž rozšířil africký virus, takže to bylo náročné a teprve ve středu se rozhodlo, že MS bude.“

Nedávno vám skončilo týmové soustředění. V jakém režimu probíhalo? Měli jste hotel sami pro sebe, trénink bez zastávek na kávu a podobně?

„Byli jsme hodně omezení, ale byli jsme rádi, že jsme se tam vůbec dostali a mohli jsme trénovat. U stolu jsme seděli po čtyřech nebo po dvou. Měli jsme i tréninkovou bublinu. Ti, co spolu byli na pokoji, spolu seděli i u stolu, měli stejného maséra a mechanika. I tréninkové skupiny odjížděly ve stejném čase, v intervalu deset nebo patnáct minut, abychom se u kol vůbec ani neviděli. Všechno bylo opravdu v bublině, takže to fungovalo skvěle a myslím, že to tým zvládl výborně.“

Na fotkách ze soustředění jste byl i s Josefem Černým, takže jste byli ve stejné skupině? Jak do týmu jako nováček zapadl?

„Ano, byli jsme v jedné skupině. Do týmu zapadl skvěle, jako kdyby tam byl deset let, všichni ho mají rádi. Takže mi fakt přijde, že je v našem týmu už dlouho.“

V tréninku jste se na něco zaměřili?

„Ne, jeli jsme všechno. Soustředění se nám tím, že se zrušilo to pozdější v Algarve, o týden protáhlo. Takže jsme měli intenzity i dlouhé tréninky.“

Takže na cyklokrosové MS máte díky tomu za sebou i intenzivní trénink?

„Ano, myslím, že by to mělo být v pořádku z tohoto pohledu.“

S jakým cílem na MS jedete?

„Vůbec se neodvážím říct. Budu totiž startovat z poslední lajny. Vím, že pojedu od startu až do cíle na krev, opravdu si chci tu krev v krku vychutnat. Vím, že mi bude blbě celý večer a ještě pravděpodobně v pondělí ráno, ale těším se na to. Ambice je samozřejmě co nejlepší výsledek, ale kam až to dotáhnu, vůbec nedokážu odhadnout.“

Jak těžko se probojovává z poslední lajny dopředu?

„Je to problém. V Ostende je nájezd celkem krátký, ale co jsem koukal na video z roku 2017, kdy se tam jelo mistrovství Belgie, je trať celkem rychlá, jely tam dvě velké skupiny, takže doufám, že se dostanu někam do té hlavní a že se tam postupně budu moct probojovávat dopředu. Ale opravdu si vůbec nelajsnu odhadnout, kam až můžu dojet.“