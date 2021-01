Vše o MS v cyklokrosu: kdy sledovat Zdeňka Štybara na trati v Ostende?

Návrat šampiona i souboj titánů. Tak by se dal nazvat nedělní závod mužů v kategorii elite na MS v cyklokrosu 2021, které hostí belgické Ostende. Do světa cyklokrosu se totiž vrací trojnásobný mistr světa Zdeněk Štybar. Na titul si však brousí zuby především Belgičan Wout van Aert a Nizozemec Mathieu van der Poel. Kvůli koronaviru chybí na světovém šampionátu závody juniorů, do areálu nebudou vpuštěni ani diváci.

Program MS v cyklokrosu 2021

Datum Závod V TV Česká účast sobota 30. ledna 13:30 Muži do 23 let Robert Hula, Jakub Říman, Šimon Vaníček sobota 30. ledna 15:10 Ženy elite ČT Sport Petra Havlíková neděle 31. ledna 13:30 Ženy do 23 let Tereza Vaníčková neděle 31. ledna 15:10 Muži elite ČT 2 Michael Boroš, Zdeněk Štybar

„Budu startovat z poslední lajny. Vím, že pojedu od startu až do cíle na krev, opravdu si chci tu krev v krku vychutnat. Vím, že mi bude blbě celý večer a ještě pravděpodobně v pondělí ráno, ale těším se na to. Ambice je samozřejmě co nejlepší výsledek, ale kam až to dotáhnu, vůbec nedokážu odhadnout,“ mluví.o plnách v nedělním závodě Štybar, jenž se šampionátu zúčastnil naposledy před sedmi lety, kdy v Hoogerheide dovršil zlatý hattrick.

Trať MS v Ostende

V lázeňském městečku na západě Flander čeká závodníky 2 900 metrů dlouhý okruh, který vede z části po dostihovém závodišti Wellington i po písečné pláži u Severního moře. Právě na 560 metrů dlouhém úseku na písku by se mohl v závodech lámat chleba.

Vítězové MS v cyklokrosu