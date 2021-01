Písečná bouře na MS v cyklokrosu: Van der Poel vs. Van Aert o čtvrtý titul

Star Wars: Epizoda VI – Van Aert útočí. To by mohl být název nedělní bitvy na písečném kolbišti v Ostende o titul cyklokrosového mistra světa. Kdo převezme vládu nad zabláceným vesmírem? Hlavními aktéry budou Wout van Aert a Mathieu van der Poel, trojnásobní světoví šampioni této disciplíny. Stejný počet titulů má i Zdeněk Štybar, který se také postaví na start.

Oba mluví opatrně. Oba jsou si vědomi ohromné síly soupeře. Ale každý z nich chce vyhrát. A také každý cyklistický fanoušek chce tento souboj vidět. Očekává se totiž vypjatá bitva.

Belgičan Wout van Aert a Nizozemec Mathieu van der Poel (oba 26 let) se znají od juniorů a už tam si nic nedarovali. Na světových šampionátech v dospělé kategorii elite se, s výjimkou toho loňského, potkávají pravidelně od roku 2015. Pokaždé si zlato odvezl jeden z nich. Van der Poel 2015, další tři ročníky ovládl Belgičan, a poté zase kraloval Nizozemec.

Vzájemně se moc nemusí. To je známý fakt, podtržený příhodou z minulé silniční sezony, kdy mezi nimi po závodu Gent-Wevelgem proběhla i mediální šarvátka. Při samotném klání se totiž vzájemně tak hlídali, až přišli o možnost bojovat o triumf. Zkrátka klasické: když se dva perou, třetí se směje. Van Aert s Van der Poelem skončili až osmý, respektive devátý.

Není se čemu divit. Potkávají se dlouho, znají své kvality i slabiny a jde mezi nimi často o drsný taktický boj. Během této cyklokrosové sezony velkou část vzájemných klání ovládl aktuální držitel duhového trikotu Van der Poel, Belgičan triumfoval jen třikrát.

Naposledy minulý víkend při posledním dílu Světového poháru v Overijse, kde Van Aert navíc zpečetil i celkový triumf v seriálu. Přesto si myslí, že právě největší rival je větším aspirantem na titul mistra světa. „To se nemění ani po tomto vítězství. Jasně, je to pro mě psychická vzpruha, dodá mi to sebevědomí. Ale on ukázal v posledních týdnech, že je favorit.“ Van der Poel mu to po čtvrtečním projetí trati zase vrátil, když Belgičana na domácí půdě označil za mírného favorita.

Zdeněk Štybar, další trojnásobný šampion, který na MS zase po sedmi letech oblékne český národní dres, to vidí se čtvrtým titulem takto: „Padesát procent Mathieu, 49 procent Wout a jedno já.“

Již zmiňovaná trať v Ostende sehraje v souboji o zlato významnou roli. Velké akce se tady příliš často nejezdí, naposledy belgický národní šampionát v roce 2017. A ten ovládl, hádejte kdo? Správně, byl to Wout van Aert.

Specifikem je i to, že víc než 560 metrů z celkových 2,9 kilometrů okruhu vede po pláži na pobřeží Severního moře. Právě tento úsek bude podle nizozemského cyklisty rozhodovat víc než následující 1,3 km dlouhá travnatá pasáž.

„Trať mě mile překvapila. Nebude to blátivé a písek mám také celkem rád,“ podotkl obhájce titulu s tím, že víc ale bude úsek po pláži vyhovovat Van Aertovi, zatímco on by měl mít navrch na trávě.

„Dostali jsme k dispozici okruh, kde si každý můžeme dělat to své. Já budu mít výhodu na dostihové dráze, zatímco pro Wouta bude lepší most a pláž,“ shrnul Van der Poel.

Je však třeba připomenout, že na trati nepojedou jen tihle dva kohouti. Medaile se rozdávají tři, navíc každý za nimi bude chtít využít sebemenší zaváhání. Mezi takové patří další dva Belgičané Michael Vanthourenhout a Toon Aerts, loňské stříbro by rád obhájil nebo i vylepšit Brit Tom Pidcock. A český fanoušek se upne na Zdeňka Štybara. Sice odstartuje až z poslední řady, protože letos žádný cyklokrosový závod nejel, ale slibuje, že pojede na krev.