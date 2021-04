TOP momenty jara klasikářů: vláda vlčí smečky, českou sérii zhatilo srdce

Jaro plné jednorázových závodů už to má za sebou. Nedělní monument Lutych - Bastogne - Lutych uzavřel hlavní klasikářskou sezonu. Pravda, jeden z jejích vrcholů byl přeložen na podzim a všichni doufají, že letos se nejslavnější kostkový závod Paříž - Roubaix v pozdějším termínu už uskuteční. K vidění toho bylo opravdu hodně. I když třeba přímých soubojů mezi cyklokrosovými stars Mathieu van der Poelem a Woutem van Aertem se asi čekalo víc. Jaký je závěr? Zkušení borci budou muset zabrat. Všem vítězům větších závodů totiž bylo pod 30 let.

Po cyklokrosové sezoně, kdy se tihle dva tahali o post krále, se něco podobného od Mathieu van der Poela a Wouta van Aerta čekalo i na jaře na silnici. Ano, na některých klasikách se potkali, jenže nikdy to nebylo o souboji právě těchto dvou kohoutů, ale většinou jednoho z nich s někým úplně jiným. Nizozemec si připsal výhru na Strade Bianche, kterou na bílém toskánském štěrku vyfoukl Julianu Alaphilippovi, když Van Aert jejich tempu už dávno předtím nestačil. Belgičan pak svého soka vystřídal na trůnu na Amstel Gold Race, jenže tam už Van der Poel kvůli přípravě na horském kole vůbec nestartoval. Další jejich souboje by mohly přijít na francouzských silnicích při samotné Tour de France.

Cyklisté ještě neměli v hlavě pořádně ani taktiku na monument (jeden z pěti nejvýznamnějších jednorázových závodů) Kolem Flander, když se dozvěděli, že ten, který se měl jet až týden poté, se opět v obvyklém jarním termínu neuskuteční. S Peklem severu, jak se přezdívá nejslavnějšímu závodu po kostkách Paříž - Roubaix, to začíná být peklo. Loni byla touto dobou kvůli pandemii COVID-19 zastavená celá sezona, takže závod přesunuli na podzim. Jenže kvůli špatné zdravotnické situaci byl i poté zrušen. Ani teď to nebylo na severu Francie dobré, a tak je závod, na kterém skončil dvakrát druhý Zdeněk Štybar, přesunut na 3. října. Tedy týden po MS, které se pojede v Belgii.

Flandry bez Štybara

Kolem Flander. Jeden z nejvýznamnějších belgických silničních závodů byl při přestupu Zdeňka Štybara z cyklokrosu na silnici také obrovskou motivací českého závodníka. Vyhrát ho, to by bylo něco. Navíc když už několik let startuje v Antverpách, kde je Štybarův druhý domov. Jenže letos se, po dlouhé šňůře osmi účastí, na start postavit nemohl. Jen čtyři dny před tím totiž musel podstoupit zákrok, při kterém mu byla odstraněna srdeční arytmie. „Samozřejmě jsem hodně zklamaný, ale na druhou stranu to beru tak, že můžu ještě pořád závodit, nemusím předčasně končit kariéru,“ prohlásil na začátku měsíce. Slavné Flandry pak vyhrál jeho týmový kolega Kasper Asgreen.

2013

Od tohoto roku se Zdeněk Štybar pravidelně účastnil klasiky Kolem Flander. Letos kvůli zdravotním potížím nemohl.