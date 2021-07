Sagan se loučí s Borou: Začnu novou kapitolu. V týmu končí i jeho bratr

Nejlepší slovenský cyklista posledních let Peter Sagan • Jaroslav Legner (Sport)

Trojnásobný mistr světa v silniční cyklistice Slovák Peter Sagan po sezoně skončí v týmu Bora-hansgrohe, za který závodí od roku 2017. Německá stáj to dnes oznámila na svém webu. Podle serveru Cyclingnews by měl Sagan zamířit do francouzského kontinentálního týmu TotalEnergies společně s řadou dosavadních kolegů.