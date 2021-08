Czech Tour v novém kabátu, letos pod názvem Sazka Tour, startuje se už 5.8

Samotný závod bude měřit 671,5 km. Poprvé po více než deseti letech nebude česká cyklistická klasika začínat úvodní týmovou časovkou.

„Týmová časovka dávala velkou výhodu elitním týmům, které v ní zajely skvěle a pak už si další tři etapy dokázaly pohlídat, proto jsme se rozhodli od ní letos upustit“ řekl ředitel závodu bývalý úspěšný cyklista Leopold König. Organizátoři se letošní ročník snažili situovat spíše pro specialisty na vstoupání, jezdci budou muset v sedle spolykat převýšení 9925 metrů. Na startu se objeví dvacet sedmičlenných týmů, které ředitelé závodu vybrali podle pořadí na žebříčku UCI a aktuální formy.

„Od časovky, ale definitivně neustupujeme, může se stát, že se časovka zas za rok nebo za dva vrátí, ale teď bychom chtěli do Česka nalákat elitní týmy, a hlavně elitní vrchaře i kvůli tomu, že ředitelem závodu je bývalý vynikající vrchař Leo König“ dodává zakladatel závodu a technický ředitel Jaroslav Vašíček.

Sazka Tour provede cyklisty regiony Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického a Zlínského kraje. Ve druhé etapě závodníci dokonce na chvíli zavítají na Slovensko, hraniční přechod bude součástí stoupání na vrchol Bumbálka. Na úvod pojedou cyklisté z Prostějova do Uničova, druhou etapou bude „klasikářská“ trasa z Olomouce na Pustevny, která měří 203,4 kilometru a měla by prověřit i ty nejkvalitnější muže v sedle. V sobotu pak start závodu po sedmi letech obstará rodiště ředitele závodu Leopolda Koniga, Moravská Třebová. Role startéra třetí etapy se ujme Leopold König starší, otec dvojnásobného vítěze závodu, který je zároveň členem tamního městského zastupitelstva. Na závěr celé Tour pojede peloton ze Šumperku do Šternberka.

Program Sazka Tour 2021 Datum Etapa Trasa Vzdálenost 5.8 1. Prostějov - Uničov 150,8 km 6.8 2. Olomouc - Pustevny 203,4 km 7.8 3. Moravská Třebová - Dlouhé Stráně 143,2 km 8.8 4. Šumperk - Šternberk 174,1 km

Samotné plánování zabralo Vašíčkovi a spol. bezmála deset měsíců, v posledních třech přípravy vrcholily a sbor organizátorů musel řešit výrazné problémy a prakticky každý den v průběhu plánování měnit úseky jednotlivých etap.

„Ty přípravy byly hodně složité, dost nocí jsem nespal, občas mi připadalo, že když už bylo všechno domluvené, někdo nám do toho hodil vidle, nakonec jsme to, ale zvládli. Novinkou, kterou přidáváme a která bude v Česku poprvé, jsou výstražné „totemy“, které budou jezdce varovat před tím co je na trati před nimi“ přidal Vašíček, který má na starosti i bezpečnostní stránku závodu.

Významnou novinkou je také vstup nového partnera, tím je společnost Sazka. Titulárního partnera závodu zastupuje Robert Kolář v roli předsedy organizačního výboru. „Jsme dlouhodobě jedním z největších partnerů českého sportu a proto je nám potěšením, že můžeme ke generálnímu partnerství Českého olympijského týmu přidat i sponzoring největšího cyklistického závodu na našich silnicích. Stejně jako při Závodu Míru U23 firma rozdá sedm jízdních kol s vybavením, tentokrát poputují do olomouckého Dětského domova Šance“ uzavírá člen dozorčí rady Sazky.

