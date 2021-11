Elitní cyklokros v Táboře: Boroš i zahraniční hvězdy. Pojede se za tmy?

Vítěz závodu Světového poháru mužů do 23 let Thomas Pidcock z Velké Británie • ČTK

„Přijedou k nám závodníci z 20 států, kteří se utkají v pěti kategoriích. Hlavní závod odstartuje ve 14.50, což je šibeniční čas, ale museli jsme to tak udělat kvůli Belgičanům. Máme strach, aby při dojezdu do cíle už nebyla tma. Poslední předpověď počasí navíc hlásí trochu deštivo, takže to se světlem bude na hraně. Ale jestli bude trochu pršet, bude to aspoň cyklokrosové počasí, to k tomu sportu patří,“ řekl šéf organizátorů Petr Balogh.

Světový pohár v Táboře Termín: neděle 14. listopadu Program: 9.30 junioři 10.30 juniorky 11.40 muži do 23 let 13.25 ženy elite 14.50 muži elite Opatření: diváci mohou do areálu v obvyklém počtu, pořadatelé však doporučují mít nasazenou roušku či respirátor i venku, protože nelze zajistit dvoumetrové rozestupy

Z českých es nebude na startu chybět místní rodák Michael Boroš. Nedávné mistrovství Evropy se mu vůbec nevydařilo, ale šéftrenér české cyklokrosové reprezentace Petr Klouček věří, že na domácí trati to bude výrazně lepší. „Když pominu ME, které se nám celkově nevyvedlo, tak je Michal v této sezoně úspěšnější než dřív. Věřím, že by se měl také umístit kolem 10. příčky,“ prohlásil Klouček.

Na ME, které se jelo v nizozemském Col du Vam, měl Boroš při sjezdu k depu těžký pád, ze kterého se jen obtížně zvedal. „Pak ale pokračoval, první kola vypadal otřeseně, tak jsem ho trochu přemlouval, aby ještě potrénoval. A pak se rozjel a jezdil časy na kolo, že by tam mohl někde kolem desátého místa být. Určitě to byla trať, která mu nevyhovovala, hodně kopcovitá, už to bylo i hodně rozblácené. Takže myslím, že teď v Táboře by nemusel jet špatný závod,“ věřil trenér.

Boroš se podle něj hodně zlepšil i v letní přípravě, během které absolvoval závody na silnici. „V posledních kriterijních závodech se držel i s nejlepšími našimi silničáři.“

V neděli se bude snažit držet krok s aktuálně nejlepšími cyklokrosaři. Do Tábora sice ještě nedorazí největší hvězdy Mathieu van der Poel, Wout van Aert či Tom Pidcock, ale nebude chybět lídr Světového poháru Eli Iserbyt, druhý v pořadí Michael Vanthourenhout či třetí Toon Aerts. Klan Van der Poelů bude reprezentovat Mathieuho starší bratr David.

Závod žen bude speciální pro Pavlu Havlíkovou, která jede svou poslední sezonu a táborský SP pro ni bude rozlučkou na domácí půdě.

Pro všechny zúčastněné, hlavně v kategoriích juniorů a do 23 let, půjde navíc o cenné zkušenosti směrem k světovému šampionátu, který bude Tábor hostit v roce 2024.