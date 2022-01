ATT Investments zabezpečením jako světová špička. Jaké má český tým cíle?

Být mezi top kontinentálními týmy. To je v tuto chvíli hlavním cílem českého celku ATT Investments. Ten měl doposud ve své soupisce hlavně závodníky do 23 let, to se však nyní mění a mančaft doplňují i ti z elitní kategorie. Čímž se také zvyšují ambice týmu. K jejich naplnění může pomoci i lepší zabezpečení, které se podle vedení blíží úrovni ve World Tour.

Cíle si nekladou malé, na druhou stranu však ani nesplnitelné. Vedení týmu ATT Investments chce být v této sezoně hodně vidět v Českém poháru, a to nejen v kategorii do 23 let, ale i mezi elitou. A to samé platí také pro mistrovství České republiky. Ovšem nejen na české půdě by měl startovat český tým, který spadá do třetí nejvyšší úrovně závodů, tedy kontinentální.

Z podniků, kde už se jezdci ATT Investments (v minulém roce Topforex - ATT Investments) potkávají s kvalitní zahraniční konkurencí, mají zatím potvrzenu účast na rumunském Sibiu a Okolo Estonska. S velkou pravděpodobností by pak měla vyjít i účast v závodě Okolo Slovenska, dále by se borci v modro-červeno-zlatých dresech mohli objevit i na Sazka Tour, případně v závodě Okolo Maďarska.

A kdo by v nich měl konkrétně nastupovat? Na soupisce se objevuje 15 jmen. Už v minulé sezoně zde závodili Jiří Petruš, Matúš Štoček, Petr Klabouch, Tomáš Bárta, Karel Tyrpekl, Tomáš Jakoubek, Karel Camrda a Petr Hetfleiš. Nově přichází z pražské Sparty Michal Schuran, z Dukly Praha Jan Kašpar, z Roman Kreuziger Cycling Academy Daniel Sporysch, z boleslavského Brilon Matěj Stránský, z brněnského Favoritu Michal Rotter a z německého Maloja Pushbikers Mika Heming.

Na povel je budou mít sportovní ředitelé Petr Kaltofen, Jaromír Friede a Petr Dlask, kteří jim budou ve spolupráci s trenéry a dalšími odborníky nově tvořit tréninkové plány individuálně. „Nejcennější je, že kluci se ve výkonu stabilizovali. Nyní se chceme soustředit na cílenou individualizaci modelování tréninků, aby každý měl plán a program šitý opravdu na míru“, řekl sportovní fyziolog Aleš Řehoř.

K dobrým výkonům by jim mělo pomoci také lepší zázemí. Nový titulární sponzor například zajistil týmu autobus, který svým vybavením odpovídá těm, ve kterých na závodech cestují třeba české špičky jako Zdeněk Štybar a Josef Černý či slovenská superstar Peter Sagan a další.