Obávané kostky i počasí: Flandrám předpověď nepřeje. Kdo jsou favorité?

Při pohledu na teploměr by mnozí raději vyrazili s lyžemi na hory. Cyklisté se ale i s tím budou muset v neděli poprat. Vždyť monument Kolem Flander je téměř belgickým národním svátkem za každého počasí. Co na tom, že při jeho startu budou jen tři stupně a ve stoupáních na kostkách to bude pořádně klouzat? Neodradí to závodníky jako Pogačar, obhájce prvenství Asgreena a už vůbec ne cyklokrosaře Van der Poela či Pidcocka. Kvůli covidu ale chybí jeden z favoritů.

Obvykle sednou na svá kola a ty nejzásadnější úseky závodu si jedou prohlédnout a vyzkoušet na vlastní kůži. Jenže tentokrát tomu bylo před jednou z nejslavnějších klasik Kolem Flander v případě mnoha týmů jinak. Například Bora-hansgrohe dali na sociální sítě video, na kterém jejich závodníci šlapou v hotelu na trenažérech s popiskem: Nový způsob prohlídky tratě.

Důvod byl jasný. Když se ráno podívali z oken, viděli závodníci i jejich sportovní ředitelé na protějších střechách či polích sníh. Prudké ochlazení v západní Evropě přineslo nadílku, kterou možná uvítaly děti, ne tak ale cyklisté. Sníh, který v pozdějších hodinách začal tát, pokryl také kostková stoupání na stěžejních úsecích slavného závodu. Asi není potřeba nikomu říkat, jak kluzké jsou takové kočičí hlavy pokryté tajícím sněhem. A teď to jeďte na kole!

Ne všechny týmy a hvězdy ale volily páteční trénink v teple. Třeba současná největší hvězda Tadej Pogačar, který Kolem Flander pojede ve své profesionální kariéře vůbec poprvé, do terénu vyrazil. Ve Flandrech sice závodil v kategorii do 23 let v roce 2018, ale elitní závod, to je něco zcela jiného. Proto na něj chce být připraven a nepodceňuje ho, ani když ví, že jeden z hlavních favoritů Wout van Aert odpadl kvůli covidu.

KOLEM FLANDER 2022 Délka: 272,5 km Trasa: Antverpy - Oudenaarde Oficiální start: 10.00 Reálný start: 10.18 (PP Eurosport 1 od 11.00)

„Bude to bláznivý závod, ať už Wout jede nebo ne,“ poznamenal Pogačar.

Momentálně největším adeptem na vítězství v Oudenaarde je Mathieu van der Poel, belgický tisk však staví hodně vysoko i dvojnásobného vítěze Tour de France. „Za hlavního favorita bych se určitě nepovažoval. Ale když udělám všechno perfektně, pak můžu být vepředu. Forma je dobrá,“ citoval ho web Cycling News.

Udělat všechno perfektně, to bude, oč tu poběží. Pogačar totiž ve středu, kdy se jely takzvané Malé Flandry, tedy závod Napříč Flandry, doplatil na svou nezkušenost, když před jedním z důležitých stoupání neudržel dobrou pozici a musel se pak do čela dotahovat, čímž ztratil dost sil. Jinak ale prý bylo vše takové, jaké od tohoto druhu klasik očekával. „Bylo to hektické, nervózní, s nějakými pády, zprava doleva, boj o pozice, sprintování na vrcholy malých stoupání… I přes to, že jsem něco takového čekal, byl to pro mě stejně trochu šok, pro tělo i hlavu. Musíte si pořád hlídat pozici,“ popsal aktuální lídr světového žebříčku.

POSLEDNÍ VÍTĚZOVÉ 2021 - Kasper Asgreen 2020 - Mathieu van der Poel 2019 - Alberto Bettiol 2018 - Niki Terpstra 2017 - Philippe Gilbert

Výhodou pro Pogačara je délka závodu, který měří skoro o sto kilometrů víc než jeho středeční zkušenost. „Myslím, že tato dlouhá vzdálenost je pro mě plusem. S krátkými stoupáními je to opravdu složité a nervózní, ale myslím, že vzdálenost a také chladné počasí mi pomohou.“

Ale podobně je na tom se zvládáním dlouhých tras a nepříznivého počasí také hlavní favorit Van der Poel a celá řada dalších. Všichni si budou muset poradit se zdejšími helingeny, jak se ve Flandrech říká prudkým kostkovým stoupáním, a hlavně vyčíhnout správný moment, kdy se dá soupeřům ukázat síla a ujet jim. Protože v tomto závodu vždy vyhrává ten nejsilnější. Český fanoušek bude držet pěsti, aby se to konečně povedlo Zdeňku Štybarovi, který zde pravidelně startuje.

Nejvýznamnější úseky trati

Oude Kwaremont Jedno z kostkových stoupání, které cyklisté zdolají hned třikrát, dvakrát ve spojení s Paterbergem. V tomto případě jde o kopec dlouhý 2,2 km, který má průměrný sklon sice jen 4 %, ale závodníky dokáže pořádně potrápit. Poprvé byl do itineráře závodu, jenž se jezdí od roku 1913, zařazen až o 61 let později (1974). Jede se, stejně jako i na dalších stoupáních, po kostkách, které jsou ve špatném stavu a cesta je poměrně úzká. Nejprudší úsek má 11 %. Paterberg Ten v neděli závodníci zdolají dvakrát, vždy po Oude, neboli Starém, Kwaremontu. Je sice jen necelých 400 metrů dlouhý, zato ale pořádně prudký. Průměr je zde 13,7 %, nejprudší úsek pak 20. Poprvé se v rámci Ronde, jak se podniku Kolem Flander také říká, jel v roce 1986. Je považován za nejtvrdší stoupání ve Flandrech a jeho nejnáročnější část přichází těsně před vrcholem. Koppenberg Nejnáročnějším úsekem celých Flander je trojkombinace předchozích dvou stoupání a Koppenbergu. Ten se na tomto závodu jezdí od roku 1976 a už tehdy ho cyklisté proklínali a často i sesedali z kol a nejprudší část šli pěšky. To už se dnes neděje, ale část s průměrem 22 % dá všem pořádně zabrat. A přitom nejde o nijak dlouhé kostkové stoupání – jen 0,6 km.

Koho sledovat Kolem Flander