Skvělý start českého mladíka. Vacek (19) vyhrál prolog Závodu míru do 23 let

Český talent Mathias Vacek vyhrál první etapu Závodu míru jezdců do 23 let • Barbora Reichová/Závod míru

Cyklista Mathias Vacek úspěšně vstoupil do Závodu míru kategorie do 23 let. Talentovaný český reprezentant zvítězil v dnešním prologu v Jeseníku, kde na trase dlouhé 3,4 kilometru porazil o jedenáct setin Belgičana Lennerta van Eetvelta. Méně než sekundu ztratil na vítěze ještě třetí Brit Samuel Watson.

Devatenáctiletý rodák z Berouna Vacek by chtěl na Závodě míru zaútočit na celkové vítězství. Loni na tomto etapovém podniku obsadil v konečném pořadí šesté místo. Posledním českým jezdcem na stupních vítězů byl Michal Schlegel, který v roce 2017 skončil celkově třetí.

„Lépe to dneska asi nešlo,“ pousmál se Vacek, který byl v loňském konečném hodnocení Závodu míru šestý a letos si dělá zálusk na stupně vítězů. „Moc závodů teď nemám, takže motivace je o to větší,“ řekl cyklista, který přišel kvůli válce na Ukrajině o své angažmá v ruském týmu a nyní řeší svou budoucnost.

„Hrozně jsem se těšil, takže jsem to od začátku napálil, nedošly mi síly a vyšlo to,“ radoval se devatenáctiletý Vacek. „Vím, že vždycky jde něco udělat lépe, ale pokud je člověk první, tak ty chyby pak nehledá. Jsem rád, že prolog vyšel, je vidět, že to umím po rovině i do kopce, v dalších etapách to snad dopadne zase dobře,“ věřil.

První ze tří klasických etap letošního Závodu míru povede v pátek z Jeseníku do Rýmařova. V kopcovitém profilu cyklisté absolvují 131,6 kilometru. Rozhodovat o celkovém vítězi se patrně bude v sobotu, kdy závodníky čeká dvojí výjezd z Bruntálu na obávané Dlouhé Stráně. Závod končí nedělní 166 km dlouhé etapou v okolí Jeseníku.

Závod míru cyklistů do 23 let:

Prolog - Jeseník (3,4 km): 1. M. Vacek (ČR) 4:11,83, 2. Van Eetvelt (Belg.) -0,11, 3. Watson (Brit.) -0,64, ...6. Bittner - 2,11, 28. Řeha - 5,84, 57. Kmínek -9,71, 67. Řepa -12,20, 73. J. Ťoupalík -13,56, 86. K. Vacek -16,16, 90. Fiala -16,79, 102. Voltr - 18,66, 132. Dostál -31,96, 134. Jindřich -33,70, 135. Říman (všichni ČR) -34,67.