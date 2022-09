Úspěch českého mladíka v časovce na MS. Vacek zajel historické deváté místo

Český cyklista Mathias Vacek • Auriol C.

Není to sice medaile, i tak ale dvacetiletý Mathias Vacek slaví na mistrovství světa v Austrálii úspěch. Jeho devátá příčka z pondělní časovky závodníků do 23 let je totiž historicky nejlepším českým umístěním v této kategorii. Zlato získal, stejně jako v nedělní časovce mužů, cyklista z Norska.

Český reprezentant Mathias Vacek obsadil na mistrovství světa v silniční cyklistice deváté místo v časovce mužů do 23 let. Vyhrál Nor Sören Waerenskjold před Belgičanem Alecem Segaertem a Britem Leem Hayterem.

Dvacetiletý Vacek byl prvním členem české výpravy, který se v australském Wollongongu postavil na start, neboť nedělní časovky elitních kategorií byly bez české účasti. Juniorský mistr Evropy v časovce z roku 2020 ztratil na vítězného Waerenskjolda více než minutu, na bronz měl manko 39 sekund.

„Musím říct, že s výsledkem jsem celkem spokojený, nejelo se mi úplně špatně. Nějaké chyby jsem udělal, ale myslím, že to byl dobrý výkon. Bylo tu hodně dobrých časovkářů, kteří potvrdili svou roli favoritů, a to, že jsem se dostal do první desítky, je za mě dobrý výkon,“ uvedl Vacek.

O dva roky starší Waerenskjold zvládl 28,8 kilometru dlouhou trať v čase 34:13. Stejně jako o den dříve jeho starší reprezentační kolega Tobias Foss byl i on ze svého vítězství překvapen.

„Když se podíváme dva tři roky zpět, tak Norsko nikdy nebylo dobré v časovkách. Teď jsme dobří, ale nedokážu odpovědět proč. Ale myslím, že je to dané přípravou,“ přemýšlel Waerenskjold.

Druhý Segaert byl o 16 sekund pomalejší než vítěz. Hayter, jehož starší bratr Ethan skončil mezi elitou čtvrtý, když ho ze hry o medaile vyřadil problém s řetězem, zůstal zpět o dalších osm sekund.

MS v silniční cyklistice ve Wollongongu (Austrálie) - časovka:

Muži do 23 let (28,8 km): 1. Waerenskjold (Nor.) 34:13, 2. Segaert (Belg.) -16, 3. L. Hayter (Brit.) -24, ...9. M. Vacek (ČR) -1:03.