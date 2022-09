Velký úspěch! Mladík Vacek vybojoval stříbro na MS, rozhodl těsný finiš

Nor Tobias Foss sleduje vývoj na trati MS v časovce • Profimedia.cz

Český cyklista Mathias Vacek • Auriol C.

Český talent Mathias Vacek získal na mistrovství světa silničních cyklistů ve Wollongongu stříbro v závodě mužů do 23 let s hromadným startem. Postaral se tak o vůbec první medaili pro Česko v této věkové kategorii v historii světových šampionátů. Až ve finiši Vacka předčil Jevgenij Fjodorov z Kazachstánu. Bronz v Austrálii vybojoval vítěz pondělní časovky Nor Sören Waerenskjold.