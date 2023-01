Boj o šestý titul na MČR. Boroš se může přiblížit Štybarovi a Šimůnkovi

Čistý cyklokrosař v cíli není cyklokrosař. Tak toho se nyní fanoušci tohoto sportu s největší pravděpodobností obávat nemusí. Nedělní mistrovství ČR v této cyklistické disciplíně v Mladé Boleslavi bude nejspíš na blátě. Tamní trať je náročná sama o sobě, domácí šampionáty se zde konaly už dvanáctkrát, hostila už i mistrovství Evropy.

„Když zaprší, dá se tam půlka odběhat. A na neděli je zatím osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že bude pršet, tak uvidíme,“ hlásil v úterý na tiskové konferenci ředitel závodu Antonín Ungerman.

Vedle hlavních závodů mužů a žen, tedy kategorií elite + U23, se pojedou ve Středočeském kraji také ty juniorské.

Největšími hvězdami hlavních závodů budou Michael Boroš, Šimon Vaníček, Jakub Říman a Adam Ťoupalík. V ženách pak Kristýna Zemanová, Barbora Jeřábková, Tereza Vaníčková a Pavla Havlíková.

U mužů bude chtít na předchozích pět titulů navázat Boroš, kterého pasují za favorita také jeho soupeři. „Porazit ho je určitě velká výzva, bylo by to velké vítězství, ale když se budu na to dívat realisticky, je ta šance poměrně malá,“ nevěří si příliš čerstvý vítěz domácího poháru Vaníček.

Šestým vítězstvím by se Boroš dostal už na dostřel nejslavnějším českým cyklokrosařům Zdeňku Štybarovi a Radomírovi Šimůnkovi staršímu, kteří mistrovství republiky vyhráli sedmkrát.

Výrazněji ohrozit Boroše nebude pro Vaníčka jednoduché. Trať v Mladé Boleslavi mu sice sedí, ale…

„Když bude bahno, bude to horší. Sice mi až tolik nevadí, ale není to něco, co bych měl extra rád. Mám radši rychlejší závody. Takže pokud by pršelo, tak bych byl rád, aby pršelo i na závod, aby to nebylo moc těžké a aby se co nejmíň běhalo,“ vysvětlil Vaníček.

V neděli ale nepůjde jen o titul mistra a mistryně ČR. Ve hře je také nominace na únorové mistrovství světa. „Na české mistrovství budu brát hodně zřetel, nicméně nominační kritéria mají někteří už splněná. Jisté je, že na MS pojede každý mistr republiky,“ prozradil trenér reprezentace Petr Klouček. Nominační kritéria už mají podle něj splněna v mužích Boroš a v ženské kategorii do 23 let Zemanová. Z juniorů jsou to Eliška Hanáková, Kateřina Douděrová a Václav Ježek.

Co je už téměř jisté, je to, že MS se kvůli povinnostem v silničním týmu nezúčastní Zdeněk Štybar.

Program mistrovství ČR v cyklokrosu - neděle 15. ledna:

10.30 junioři

11.45 ženy elite + do 23 let

11.46 juniorky

13.15 muži elite + do 23 let