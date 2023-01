Souboj gigantů v písku vyhrál Van Aert. Boroš se posunul, Štybar cíl neviděl

Trojnásobný mistr světa Van Aert startoval v tomto ročníku SP počtvrté, byl nejhůře druhý a dnes si připsal druhou výhru. V Zonhovenu oplatil Van der Poelovi porážku z předchozího závodu v Gavere. Čtyřnásobný šampion měl v úvodu dva pády a nabral ztrátu, která v cíli činila 1:23 minuty.

Třetí osm sekund za Van der Poelem dojel domácí Laurens Sweeck a mírně díky tomu zvýšil vedení v průběžném hodnocení před dnes čtvrtým krajanem Michaelem Vanthourenhoutem. Dva závody před koncem sezony má Sweeck v celkovém pořadí náskok 24 bodů, přičemž za výhru se dává 40 bodů.

Boroš se po nevydařeném závodu v Gavere, kde obsadil 34. místo, vrátil do dvacítky. Na šestnácté pozici mistr republiky ztratil 4:06 minuty, dvaadvacátý byl Adam Ťoupalík. Podruhé v sezoně se do cyklokrosového poháru zapojil někdejší trojnásobný mistr světa Zdeněk Štybar a závod nedokončil.

„Po startu jsem si vybral špatnou stranu, zavřel se mi prostor na předjíždění a nic jsem s tím nemohl dělat. Byla škoda, že jsem hned od začátku nemohl být víc vepředu, protože jsem se cítil dobře a tato trať mi docela sedí. Musel jsem jet pořád dopředu, co to dalo, a nakonec jsem dojel do skupiny, která jela o nejlepší desítku. Bohužel jakmile jsem je dojel, začali zrovna závodit, takže jsem se do boje o top ten nemohl zapojit,“ uvedl v tiskové zprávě svého týmu Elkov Kasper Boroš, jenž je průběžně sedmnáctý. „Po Vánocích už jsem se dal dohromady a doufám, leden bude gradovat.“

První závod Světového poháru v cyklokrosu v roce 2023 vyhrál v Zonhovenu domácí Belgičan Wout van Aert





V závodě žen obsadily tradičně silné Nizozemky prvních sedm míst. Podruhé za sebou a potřetí v sezoně zvítězila Shirin van Anrooijová, jež o 37 sekund porazila Puck Pieterseovou. Třetí dojela vedoucí žena SP Fem van Empelová, jež má v čele celkového pořadí náskok 35 bodů před Pieterseovou.

Nejlepší z pětice českých žen byla mistryně republiky Kristýna Zemanová, jež získala bod za 25. místo. Na nejlepší měla ztrátu jedno kolo.

V juniorských kategoriích, v nichž se ve Světovém poháru závodilo potřetí v sezoně, byla Eliška Hanáková osmá a Václav Ježek dvanáctý.

Příští víkend se pojedou národní šampionáty - v Česku se bude o tituly bojovat v Mladé Boleslavi - a Světový pohár následně vyvrcholí závody v Benidormu a Besanconu.

Světový pohár v cyklokrosu v Zonhovenu (Belgie):

Muži:

1. Van Aert (Belg.) 58:49, 2. Van der Poel (Niz.) -1:23, 3. Sweeck -1:31, 4. Vanthourenhout -2:02, 5. Hermans (všichni Belg.) -2:08, 6. Van der Haar (Niz.) -2:17, ...16. Boroš -4:06, 22. A. Ťoupalík -5:37, 36. Hula, 40. Říman oba -4 kola, Štybar (všichni ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 12 ze 14 závodů): 1. Sweeck 333, 2. Vanthourenhout 309, 3. Iserbyt (Belg.) 249, ...17. Boroš 86, 50. Štybar 9, 64. A. Ťoupalík, 67. Říman oba 4.

Ženy: 1. Van Anrooijová 51:44, 2. Pieterseová -37, 3. Van Empelová -54, 4. Brandová -1:46, 5. Alvaradová -2:10, 6. Van der Heijdenová (všechny Niz.) -2:27, ...25. Zemanová -1 kolo, 39. Hladíková, 40. Kopecky obě -2 kola, 46. Jeřábková, 48. Vaníčková (všechny ČR) obě -3 kola.

Průběžné pořadí SP (po 12 ze 14 závodů): 1. Van Empelová (Niz.) 355, 2. Pieterseová 320, 3. Van Anrooijová 239, ...27. Zemanová 42, 53. Hladíková 14, 67. Kopecky 7, 85. Jeřábková 1.

Muži do 23 let: 1. Nys 47:15, ...21. M. Kopecký -3:58, 28. Fiala -5:40, 36. Jindřich -6:21, 37. Černý -6:53, 40. Kerl (všichni ČR) - 1 kolo.

Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. Nys 120, ...22. Fiala 13, 29. Jindřich 7, 33. M. Kopecký 5.

Junioři: 1. Bixiaux (Fr.) 41:36, ...12. Ježek -1:54, 17. Samec -2:09, 20. Hojka -2:24, 35. Kuba -4:08, 45. Šumpík -5:27, 56. Faltýnek (všichni ČR) -1 kolo.

Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. Bixiaux 110, ...4. Ježek 63, 21. Novotný (ČR) 18, 23. Šumpík 17, 30. Samec 9, 32. Hojka 6, 39. Faltýnek 2.

Juniorky: 1. Molengraafová (Niz.) 39:20, ...8. Hanáková -2:54, 23. Douděrová -7:06, 29. Nováková -9:02.

Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. Molengraafová 120, ...8. Hanáková 49, 16. Douděrová 23, 20. Dlasková (ČR) 19, 23. Nováková 16.